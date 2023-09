Le Festival Poilant pour une troisième édition du 6 au 8 octobre 2023 à Jemeppe-sur-Sambre

Pour cette troisième édition, le festival soutiendra la Fondation Roi Baudouin et plus spécifiquement son département "projets au bien-être animal" ; l’ASBL Association Vétérinaire pour le Bien-être des humains et des Animaux qui, entre autres, se charge de trouver des familles d’accueil pour les animaux de personnes hospitalisées ou en difficulté ; le Creaves Namur, qui prend en charge des animaux sauvages blessés ; et enfin l’association INNI, qui œuvre pour les chats et chatons dans le besoin, située dans la région de Jemeppe-sur-Sambre.

9 spectacles

Pour remplir ses objectifs, le Festival Poilant mise une nouvelle fois sur une belle affiche conciliant talents reconnus et d’autres à découvrir. Au total, neuf spectacles seront proposés. On notera la présence de PE, Guillermo Guiz ou encore Sarah Grosjean, mais également de Vincent Pagé et Zidani. Des styles plutôt variés donc, allant du stand-up, au mime en passant par l’improvisation.

En effet, l’équipe de l’Improshow se livrera à des improvisations sur des thèmes animaliers. Pour compléter le programme, pointons encore la projection du film Animal, de Cyri Dion, "dans un but plus axé sur la prise de conscience", annoncent les organisateurs. Car le Festival Poilant s’est également donné pour mission de jouer un rôle de sensibilisation. Dans cette même veine, le public pourra partir à la rencontre de diverses associations durant les entractes et deux livrets, développés en collaboration avec des éducateurs animaliers, seront distribués gratuitement. Le Truf’Book distille de bons conseils avant et après l’adoption d’un chat et d’un chien. Le Caval’Book est lui consacré au bien-être équin.

Enfin, avec "Le Poilu dort", le festival entend mettre en avant 6 jeunes artistes de la nouvelle scène de l’humour.

Horaires, infos et réservations: festivalpoilant.com