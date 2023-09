Jemeppe: plusieurs solutions pour reloger Jérémy

Depuis lundi matin, Jérémy, un Jemeppois de 25 ans, a installé sa tente sur le parking du CPAS de Jemeppe. Il demande de recevoir son attestation de SDF afin d’être prioritaire auprès d’une société de logements publics. Des pourparlers ont eu lieu ce mercredi entre le président, des représentants du CPAS et le Jemeppois. "J’ai eu l’occasion de discuter à deux reprises ce matin avec lui pour comprendre sa situation, commente Vincent Vanrossomme, président du CPAS. Nous nous sommes ensuite rencontrés à partir de 15h. Notre réunion a duré plus d’une heure. Ce qui me rassure, c’est qu’il y a la volonté, des deux côtés, de maintenir la communication et de trouver une solution."