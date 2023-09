Redéploiement des TEC: entre modifications et goût de trop peu, Sombreffe souhaite aller en justice

Malgré des intentions louables sur le papier et un processus participatif de longue haleine pluri-acteurs et novateur, force est de constater qu’en bout de course, certains sont restés sous l’aubette. Sans surprise, ce sont ceux-là qui se font entendre. Et leurs doléances sont aussi nombreuses que les moyens employés pour les exprimer: pétitions, courriers aux mandataires locaux, interpellation en séance du parlement, lettres ouvertes dans la presse… Fin août dernier, la nouvelle offre avait déjà fait l’objet de modifications, sans pour autant répondre à tous les maux.

C’est dans ce contexte que ce qu’il y a lieu de qualifier de "réunion de crise" s’est tenue ce mercredi au sein de l’administration communale de La Bruyère. Celle-ci a rassemblé autour d’une même table des représentants des communes de Jemeppe-Sur-Sambre, La Bruyère, Sambreville, Gembloux, Sombreffe, de même que des représentations de l’Union Wallonne des Entreprises, de la SNCB, de l’AOT, de l’OTW et du ministre de la Mobilité Philippe Henry (Écolo).

Durant cette réunion de près de trois heures, tous les sujets ont été débattus, en passant de la méthodologie globale, aux problèmes rencontrés, en passant par les pistes d’améliorations possibles ou à explorer. Si le dialogue a été constructif, d’aucuns en sont sortis avec un goût de trop peu. "Trop de questions restent sans réponse", déplorait-on.

Parmi les points soulevés les plus saillants: des villages trop peu desservis, la suppression d’arrêts de proximité, des horaires non adaptés pour des correspondances avec les trains ou encore des arrêts situés en bordure de nationale, sans aucune forme de sécurisation complémentaire pour y attendre le bus, ou pire, pour y accéder. L’intégration tarifaire bus/train constitue également un sacré sac de nœuds.

Certaines adaptations à mettre en œuvre à court terme ont néanmoins pu être validées. Il est notamment question d’ajouter des arrêts complémentaires, modifier certains horaires, ajouter des parcours tôt le matin ou tard le soir… L’application de ces mesures devrait se faire dès octobre. Mais il est clair que le tout restera insuffisant. Les mesures à plus long terme doivent être étudiées. Les différents interlocuteurs ont prévu de se rencontrer à nouveau début décembre afin de faire le point, avant la mise en place de mesures complémentaires en janvier.

Ce mercredi, Martin Duflou, le directeur de l’Autorité organisatrice des Transports collectifs et partagés au sein du service de Wallonie, tenait à souligner le caractère évolutif d’un tel redéploiement. "L’objectif à terme, c’est d’avoir un bon service de transport public pour la majorité des gens, et le plus équitable possible."

À cet effet, il invite les usagers à continuer à faire remonter les problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Dans le même esprit, le ministre Henry a annoncé qu’il recevrait "les représentants des pétitionnaires en présence de l’AOT et de l’OTW pour un échange que je veux fructueux pour alimenter la même recherche de solutions."