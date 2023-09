Charleroi: une biotech très prometteuse s’installe dans le Biopark de Gosselies

La biotech française AbolerIS Pharma débarque au BioPark de Gosselies pour y développer un traitement très prometteur contre la polyarthrite rhumatoïde, annoncent L’Écho et Sudinfo. Cette installation de la pépite nantaise à Charleroi s’accompagne d’une levée de fonds de 27,3 millions€, la plus importante du secteur biotech wallon pour une société non cotée cette année.