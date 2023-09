Charleroi: les "big five" du sport pour tous débarquent sur la ville

Le premier, ce fut la District cup, organisée pendant l’été 2021 afin d’accrocher les jeunes dans les quartiers. Ce tournoi itinérant de street-foot se dispute dans chacun des districts. Il mobilise au total près de 800 participants. "La compétition est un moyen d’aller à leur rencontre dans leurs lieux de vie, mais aussi de leur présenter une offre d’activités qu’ils méconnaissent le plus souvent, explique l’échevin. Maisons de jeunes, clubs sportifs et de loisirs, tout cela près de chez eux." Depuis sa création, la District cup s’est féminisée. "C’est ainsi que trois équipes complètes de filles se sont inscrites cet été, en plus des équipes mixtes." La Sky league, un tournoi de basket de rue dont l’organisation a été confiée à un partenaire extérieur, est venue renforcer cette dynamique depuis l’an passé. "L’événement rassemble un demi-millier de jeunes, pas les mêmes que le foot. Cette année, il s’est disputé sur quatre dates, en juillet. L’édition précédente avait eu lieu en mai. Nous étudions le projet de revenir à cette période afin de ne pas nous priver de participants qui quittent Charleroi l’été pour leurs vacances."

En 2022, deux autres "big five" ont fait leur apparition. "La journée sportive du personnel de la Ville a rencontré un véritable engouement, avec 800 inscrits dont le nombre a augmenté de 50% en 2023 pour atteindre les 1 200. Quant à la Fête du sport au centre de loisirs de Lodelinsart, nous avons approché les 2 000 visiteurs", observe Karim Chaïbaï. Soit une hausse de plus de 700 par rapport à l’année précédente. "Soixante clubs ont animé des séances d’initiation et de présentation dans une quarantaine de disciplines !"

En collaboration avec la première échevine Julie Patte, en charge de l’Enseignement, l’échevinat des Sports va reprendre à son compte l’organisation des Carolympiades, un rendez-vous annuel de l’athlétisme pour les enfants. Le département aura ainsi ses "big five": cinq temps forts qui jalonneront l’année sous le double signe du sport et de l’inclusion.