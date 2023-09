Avec 26 490 nageurs, le bilan de Charleroi-les-Bains est satisfaisant

"Le temps, en mai, a fait que nous avons pu accueillir les nageurs sportifs dès le 15 mai pour une ouverture au 26 juin pour les autres. Bien que le temps ne soit pas à comparer avec l’été de 2022, il faut savoir que notre eau est chauffée et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir 30 °C pour réserver et venir. L’eau est à 25°C et une température externe de 25°C permet déjà de venir dans de bonnes conditions. Venir en matinée permet aussi de profiter d’une excellente expérience. En plus nous avons instauré un système de jauges qui font que tout le monde peut profiter un maximum de la piscine et de ses abords."

Le directeur souligne le potentiel du point d’eau pour mettre sur pied de nouvelles perspectives. "Nous avons accueilli 1 350 nageurs en groupe comme des ASBL et des mouvements de jeunesse. C’est un public que nous encourageons à venir. Il y a eu aussi l’organisation d’un triathlon avant l’ouverture aux nageurs sportifs. Cette année nous avons également enregistré 350 entrées scolaires. Vu le nouveau calendrier scolaire qui prolonge l’année scolaire jusqu’à la première semaine de juillet, c’est une sortie que peuvent prévoir les écoles désormais. Le fait que nous soyons les seuls à offrir ce cadre nous permet d’accueillir des personnes venant de plus loin."

Le record de 2022 risque de ne pas être battu de sitôt. Certes les 36 000 entrées ont été enregistrées alors que des jauges étaient instaurées (800 personnes le matin, 800 l’après-midi). Mais dépasser ce record supposerait un contexte météo exceptionnel. Le système des jauges est idéal, l’objectif étant "de privilégier le cadre familial du site où convivialité et plaisir sont les maîtres mots, explique Antoine Tanzilli. N ous avons d’ailleurs mis les moyens en termes de sécurité et nous disposons de maîtres nageurs de toute confiance. La nouvelle terrasse et le point de vente au niveau de l’eau semblent avoir été appréciés." En outre, le public a pu bénéficier, cette année, d’un système de filtration neuf de près de 600 000 €.

La RCA n’en restera pas là. Elle entend ainsi s’attaquer au stationnement durant le temps de baignade. "La signalétique de stationnement n’a pas été optimale, nous allons devoir la revoir. Il y a eu trop de stationnements sauvages qui ennuient les voisins, ce qui pourrait nuire aux relations de bon voisinage." Un travail avec la police permettra d’améliorer cette situation, promet Antoine Tanzilli.