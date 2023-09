Aiseau-Presles, labellisée pour sa mobilité piétonne

À ce jour, elles sont 73 villes et communes wallonnes à détenir le label "Commune piétonne". En région de Charleroi, elles se font rares: seules Courcelles et Pont-à-Celles peuvent s’en prévaloir. Il faut désormais en ajouter une: Aiseau-Presles. Qui, dans le cadre de la Semaine de la mobilité, vient de recevoir la bonne nouvelle du Service public de Wallonie et de l’ASBL Tous à pied. Une fierté pour la verdoyante commune basse-sambrienne, convaincue de l’intérêt d’une mobilité piétonne notamment comme alternative à la voiture.