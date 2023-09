L’italianité s’invite dans un show intergénérationnel à Montigny-le-Tilleul

"Notre association a vocation de promouvoir la culture et l’identité italiennes, explique Maria Di Donato qui porte le projet. Nous le faisons au travers de soirées et journées de gala. Ces événements permettent aux participants et au public de renouer des liens ou découvrir les traditions d’une des communautés les plus présentes sur notre territoire. Le show de ce dimanche 24 s’articulera autour de quatre temps forts: un premier passage des candidats en musique, avec un hommage à Toto Cutugno, disparu le mois dernier. Nous voulons faire un clin d’œil à l’artiste qui nous a procuré tant de plaisir avec ses compositions", poursuit l’organisatrice.

Deuxième apparition, sur une tarentelle endiablée, avec des costumes et accessoires confectionnés pour l’occasion. Tout le monde dansera sur scène ! Viendra ensuite un moment plus intime où chacune et chacun viendra se présenter personnellement en langue italienne. Le libre choix de l’habillement sera alors laissé à tous: vêtements chics ou décontractés, les candidats auront carte blanche pour séduire les membres du jury.

Enfin, ils reviendront une quatrième et dernière fois pour le final, dans des tenues mises à disposition par un des partenaires sponsors. De quoi rendre à la mode italienne et à ses designers leurs lettres de noblesse ? Le spectacle concours sera animé par Andréa Caltagirone, avec la complicité de Maria Di Donato.

Infos et réservations au 0476/594 382