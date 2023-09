L'équipe carolo de l'IET a brillé au 5e Doc'Riders

L’ONG en était à sa 5e édition. Outre le défi sportif, ouvert à tous, il s’agissait de récolter de l’argent pour soutenir les projets humanitaires de l’ONG. L’IET Notre-Dame avait été sensibilisé à ce challenge sportif et caritatif via une des équipes participantes l’an passé, "La Grande vadrouille", emmenée par Joris Brabant, par ailleurs beau-frère d’Olivier Vandecasteele qui a été emprisonné 455 jours en Iran. L’idée séduira. Mais ces élèves, passés en 6e cette année, iront au-delà: permettre à des personnes handicapées de relever ce défi. Leur rôle sera de les accompagner. Un projet qui nécessitera des dérogations au règlement, notamment pour les relais accordés aux accompagnants. L’organisation est enthousiaste face à ce projet hors du commun: le rêve de Laetizia, Marie et Simon peut devenir réalité…

"Très fier des élèves"

"Il n’y a pas eu de gros soucis, témoigne le directeur de l’école, Walter Bauduin, aussi de l’aventure ce week-end. Nous avons essuyé quelques grosses draches, dans la nuit, mais on s’est accrochés. Il y a eu aussi quelques casses avec les vélos, ou encore une élève, un peu perdue, qui a paniqué. Mais nous avons fait face. Notre statut particulier nous a toutefois permis de bénéficier d’un parcours un peu raccourci." Ce qui n’enlève rien au mérite des participants carolos…

"Ils ont su s’adapter aux circonstances, en particulier à l’horaire des animations prévues sur le parcours, en retard de plus de deux heures. Ils ont assuré jusqu’à 2h du matin, en veillant à réduire le bruit. Sans jamais s’énerver, sans perdre leur sang-froid, souligne d’abord le directeur. De plus, les circonstances avaient amené l’équipe pédagogique à s’interroger sur l’opportunité de stopper les activités à un moment: ce sont les élèves qui ont insisté pour poursuivre. Et puis ils ont fait preuve de beaucoup de cohésion, alors qu’ils étaient issus de deux classes différentes l’an passé." À cela il faut encore ajouter l’investissement dans la recherche de fonds qui a permis à l’équipe de collecter 4 870 €, en 3e position sur 125 équipes !

"Humainement, l’expérience est aussi très réussie. Avec les élèves, les enseignants, mais aussi Laetizia, Marie et Simon" avec qui les liens tissés ne resteront vraisemblablement pas sans lendemain. "Je suis très fier des élèves", n’hésite pas à dire M. Bauduin, à la tête d’un établissement d’enseignement qualifiant où, dit-il, "ce type d’expérience donne tout son sens à l’apprentissage. Cette 6e année a du potentiel, on peut voir venir cette année sereinement."