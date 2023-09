Incendies anti-EVRAS: débat en vue au prochain conseil communal de Charleroi

"Nous voulons porter le débat de la violence et de la désinformation au sein de notre conseil, indique le chef de groupe Nicolas Tzanetatos. Cela doit servir de point de départ à un questionnement sur la mise en sécurité de nos écoles et l’obtention de l’aide d’autres niveaux de pouvoir." Quant au projet de motion, il a été validé par les instances du MR, assure-t-il. "Nous l’avons envoyé aux responsables des autres composantes politiques de la minorité communale de Charleroi. Le PTB et les indépendants se sont engagés à approuver l’urgence vu que notre motion a été présentée hors délai. Nous attendons le retour de la majorité."

Dans le texte, le MR condamne vivement le vandalisme et les manœuvres d’intimidation utilisées par les auteurs. "En cas d’identification de ces derniers, nous exigeons la plus grande fermeté de la Ville qui a le pouvoir de leur infliger des sanctions administratives et d’engager des poursuites, même si ce sont des mineurs d’âge. Pour nous, s’attaquer à une école constitue la dernière des lâchetés. C’est le lieu de vie de nos enfants. C’est aussi le lieu de travail des équipes éducatives et directions auxquelles notre assemblée doit réaffirmer son total soutien. Enfin, nous demandons qu’une campagne d’information digne de ce nom soit organisée à destination des familles. Le Centre d’action laïque a produit un clip partagé près de 10 000 fois qui résume en une minute trente l’objectif de l’EVRAS, l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle."

Vendredi, la Ville a adressé aux parents un courrier dans lequel elle rappelait les enjeux de ce programme d’éducation à la santé dispensé en quatre heures sur toute la durée de la scolarité primaire, soit 6 ans. "Il vise à donner aux enfants les moyens de se protéger de situations potentiellement dangereuses ou problématiques pour leur épanouissement et leur bien-être, explique Nicolas Tzanetatos. L’EVRAS n’est pas un cours, c’est un module d’animation qui s’adapte aux besoins et préoccupations des enfants."

Cela n’empêche pas le chef de groupe MR d’être critique à l’égard de la Ville quant à l’information sur ce module d’animation: "Nous déplorons que la Ville ait attendu la fin de semaine, après la vague d’incendies, pour informer les familles. Elle aurait pu se montrer un peu plus proactive comme l’a fait Namur en agissant deux jours plus tôt."