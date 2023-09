Mettet : un seul acquitté dans l’affaire de la carrière du Fay, Robert Joly, le lanceur d’alerte

Comme tout le monde sait désormais, la justice lui reprochait d’avoir volontairement tu, et donc cautionné, le système bien pratique consistant à se débarrasser des inertes (débris de tarmarc issus de démolitions etc) à la carrière et à bypasser les filières de recyclage.

Le parquet avait ratissé large. Joly, éminent homme de gauche, avait été pris dans les filets de l’affaire en même temps que des collègues étiquetés "cathos" et libéraux, dont le premier d’entre eux, le mayeur Yves Delforge (nos éditions des 7 et 13 septembre).

Dans le prétoire, ce fut plus fort que lui, il avait été vent debout pour défendre l’honneur de ses "camarades", allant jusqu’à évoquer la basse vengeance politicienne d’Écolo. Face à l’adversité judiciaire, la solidarité avait transcendé les sempiternelles oppositions partisanes. Tous dans la même galère et un pour tous. Mais, en bout de course, surprise, il est le seul acquitté. Tous ses collègues ont été déclarés coupables, quoique bénéficiant d’une condamnation suspendue. Le bourgmestre Delforge, lui, encaisse le coup d’une condamnation effective assortie d’une amende de 4000 €.

D’aucuns s’étonnent, et soupçonnent à demi-mot l’avocat retraité d’avoir bénéficié d’une clémence de caste.

Un homme de dossiers, pas de terrain

Les motivations du jugement ne le laissent cependant pas penser .

"Il convient d’acquitter Robert Joly car c’est lui qui a alerté la directrice générale au mois d’août 2018, alors qu’il était échevin du Patrimoine depuis mars 2017", dit le tribunal.

Qui poursuit: "Aucun élément du dossier répressif n’indique, avec la précision requise par le droit pénal, qu’il aurait eu précédemment et précisément conscience de l’illégalité qui marquait de manière systématique la gestion de la carrière du Fay, et encore moins qu’il y aurait adhéré ou fait montre d’une forme de complaisance à cet égard." C’eût été par contre le cas s’il avait renoncé à dénoncer le système et à alerter la DG.

Le tribunal estime aussi que, échevin des Finances de 2000 à 2006, en plus de sa profession d’avocat, il avait d’autres chats à fouetter, "comme gérer des dossiers plus administratifs, requérant tout de même une certaine concentration, sans lien direct avec le terrain et encore moins avec la carrière litigieuse. " L’avocat a en effet toujours travaillé sur des dossiers juridiquement plus pointus s’inscrivant dans le long terme, tel, par exemple, l’assainissement (non abouti) de l’ancienne scierie d’Ermeton.

Pour le tribunal, Robert Joly a cru de bonne foi que des autorisations de déverser des déchets à la carrière existaient. Mais, constatant que non, "c’est lui qui a préconisé avec fermeté que la DG alerte les autorités judiciaires."

Cet ancien ténor du PS avait encore déclaré, sans être contredit, avoir cru que la carrière était fermée après 2004. Sans nouvelles de celle-ci, il avait pensé que la question était résolue. "Ceux qui devaient s’intéresser au problème, ce sont les échevins successifs de la voirie et du patrimoine. Moi, je ne commandais pas les hommes. Quand j’étais là, c’était le mayeur qui décidait", avait-il détaillé aux enquêteurs, sans être à nouveau contredit.

Devant le tribunal, à la fin des débats, Robert Joly avait refusé de confirmer oralement la demande de suspension du prononcé sollicitée par son avocat. Un pari risqué mais révélateur de sa détermination à défendre son innocence jusqu’au bout.

Contacté, eu égard au délai d’appel de 30 jours, il s’interdit prudemment le moindre commentaire.