Aiseau: le cimetière militaire de la Belle-Motte classé à l’Unesco ?

L’idée remonte à de longues années. Elle est le fruit d’une collaboration fructueuse entre la Wallonie, la Flandre et de la France, y compris aux niveaux locaux, institutionnels et associatifs. Entente qui, à la veille de la commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, a abouti à la proposition d’inscription sur la liste du patrimoine mondial. Une démarche de longue haleine. "C’est une procédure internationale qui prend entre 10 et 20 ans", explique Étienne Sermon, directeur de la promotion du patrimoine à l’AWaP (Agence wallonne du patrimoine), cheville ouvrière du dossier côté wallon. "Il y a, de plus, trois partenaires qui doivent se coordonner. Et l’Unecso est un organisme international aux très nombreux membres, qui fait un travail très scrupuleux."

Le Comité du patrimoine mondial doit veiller à ce que l’objectif poursuivi par l’inscription soit respecté: "Reconnaître la valeur architecturale et paysagère de ces lieux qui reflètent les valeurs des différentes cultures de leurs concepteurs. C’est également un hommage aux millions de morts de ce terrible conflit qui a impliqué plus de 130 États à travers le monde et qui a durablement impacté leur histoire et leurs populations." "Afin de promouvoir la réconciliation", avait insisté la ministre wallonne du patrimoine, Valérie De Bue, qui, en avril dernier, avait annoncé la relance du dossier.

Site classé au patrimoine wallon, le cimetière de la Belle-Motte en est un témoin précieux. Il est situé à proximité du lieu où s’est déroulé, en août 1914, un des épisodes les plus sanglants de la bataille de la Sambre, fait d’armes important dans notre région. Il a été construit à l’initiative des troupes allemandes pour y ensevelir leurs défunts avant d’accueillir, par la suite, les dépouilles de plus de 4 057 soldats français originaires du nord de la France, de Bretagne, de Normandie, du Bordelais et d’Afrique du Nord, comme en témoignent nombre de sépultures.

La candidature a-t-elle des chances d’aboutir ? "Le directeur se refuse à tout pronostic. Mais il avance la qualité du dossier, le travail accompli, l’investissement de ceux qui le défendent. "Il y a des chances", dit-il. Ce que, le cas échéant, l’inscription apporterait ? Une reconnaissance. C’est-à-dire une meilleure visibilité, une meilleure protection, dit-il. Mais pas de retombée financière directe. "Mais comme le site est classé, cela suppose qu’une telle reconnaissance se traduise d’autant plus dans une gestion en bon père de famille."

On n’en est pas là. L’examen du dossier est attendu le 20 ou le 21 septembre.