Fosses-la-Ville : deux nouveaux conseillers communaux Écolo pour finir la législature

La politique épuise-t-elle plus vite ceux qui, dans la minorité, n’ont pas le pouvoir de décision mais juste celui de l’interpellation ou du commentaire ? Surprise à Fosses, lundi soir, où le banc Écolo, 2 élus sur 22, a été renouvelé. Exit Céline Casteels et Françoise Doumont qui ont décidé, par choix personnel, et sans évoquer la fatigue, de céder le flambeau à Caroline Kerbusch, 43 ans, de Fosses, et Thibaut Jacquet, 54 ans, de Le Roux, lequel fut, en 2006, un des membres fondateurs de la locale Écolo de Fosses. Témoigne de cet assaut de sang neuf un public venu plus nombreux en la salle du conseil, lundi soir, pour applaudir les deux promus prêtant serment, et quelques tintements de verre pour le jus de pomme, ce délicieux cliché collant aux Verts, qui sera servi en fin de séance.