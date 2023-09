Du plomb dans les pales pour les 10 éoliennes entre Jemeppe et Fleurus ?

En mai 2022, New Wind/Elawan Energy présentait un projet de 10 éoliennes entre Onoz (Jemeppe) et Wanfercée (Fleurus). Aujourd’hui, qu’en est-il ? Cette question a été posée lundi par un riverain lors de la réunion d’information préalable au projet de 8 éoliennes entre Boignée et Jemeppe et porté par la même société. "On n’en parle plus, commente Jérôme Dumont pour le groupe. Je n’ai pas de certitude mais j’ai l’impression qu’on ne s’y attachera plus mais je ne peux rien promettre." Ce qui est sûr, c’est que si le projet revient sur la table et que le projet de 8 éoliennes le long de l’E42 aboutit, ça fera beaucoup (trop ?) d’éoliennes à cet endroit.