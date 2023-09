Basse-Sambre: huit éoliennes en plus le long de l'E42?

Ce projet n’en est qu’au stade des réflexions, comme insiste Jérôme Dumont du groupe Elawan Energy. "Cette réunion vous permet de prendre connaissance de nos intentions et de pouvoir poser vos questions. Les citoyens qui le souhaitent peuvent nous adresser un courrier avec leurs remarques, observations. Ce n’est qu’après la réalisation de l’étude d’incidences sur l’environnement que nous déposerons notre demande de permis et, par conséquent, l’enquête publique. C’est le deuxième moment où vous pourrez vous exprimer. Il faut compter, au maximum, 1 an et demi à partir d’aujourd’hui pour espérer obtenir le permis. Et s’il y a un recours au Conseil d’État, ce qui est le cas neuf fois sur dix, ça prendra encore plus de temps."

600 mètres minimum

Les emplacements n’ont pas été choisis par hasard. Ils respectent une série de contraintes imposées par la Région wallonne en termes, par exemple, de distance: 600 mètres par rapport aux habitations en zone habitat et 400 mètres pour celles qui sont "isolées", c’est-à-dire qui figurent en dehors du plan de secteur. "Il faut ajouter les réglementations concernant les forêts, les lignes à haute tension et, dans ce cas-ci, la présidence de pipeline", ajoute Jérôme Dumont. "Pourquoi vous vous placez à chaque fois à la limite des zones autorisées ?", demande un citoyen en réaction à cette explication. "C’est plutôt une volonté d’optimiser la zone, d’utiliser au maximum les capacités des éoliennes. Si nous les disposons en ligne, la dernière ne produira que 50% d’électricité par rapport à la première."

4+8 ?

Plusieurs riverains, notamment ceux qui font partie des maisons "isolées" au plan de secteur, craignent d’être encerclés par les éoliennes même si elles sont situées à distance réglementaire. "Je suis au cœur d’un triangle avec celle qui se situe de l’autre côté de l’autoroute. Je suis déjà ennuyé par l’aviation et l’autoroute. Je vais devoir ajouter les éoliennes !" Un autre habitant abonde dans ce sens. "Quand je me lèverai le matin, je verrai les éoliennes tourner autour de moi." Jérôme Dumont, représentant Elicio – Elawan Energy, a répété qu’il s’agit avant tout d’un projet, que rien n’est arrêté. "Il nous est impossible de vous ignorer en raison de votre position. Nous ne pourrons pas vous imposer quelque chose d’invivable, c’est ce que l’étude d’incidences permettra d’évaluer." Un sentiment qui risque d’être renforcé si le projet de 4 éoliennes d’Elicio, sur les mêmes terres agricoles entre Velaine et Balâtre, passe l’étape du Conseil d’État où il est aujourd’hui bloqué. Si tout est accepté, il y aurait donc douze éoliennes dans ces champs qui jouxtent l’E42 et la N98.

Les observations et réclamations doivent être envoyées avant le mardi 26 septembre aux adresses mails suivantes: cadredeviehabitat@commune.sambreville.be, jdumont@elawan.be et mariedescamps@elicio.be