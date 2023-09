Incivilités: hausse du nombre de constats et de PV

Paul Magnette livre aussi les tendances de 2023 qui confirment une hausse du nombre de sanctions. "Depuis janvier, près de 1 200 plaintes ont déjà fait l’objet d’un traitement, indique-t-il, dont 95% pour des abandons de déchets (sortie anticipée de sacs-poubelle ou dépôts clandestins)." Il souligne que ce chiffre n’inclut pas le travail de la police ni des fonctionnaires sanctionnateurs extérieurs.

Par comparaison, on en était à 643 dossiers pour 2022. Mais à 1 059 l’année précédente, 822 en 2020 et 621 en 2019. Ce qui explique la diminution entre 2021 et 2022, c’est, selon lui, la réorganisation du service. "Pour améliorer l’efficacité opérationnelle, la direction de la coordination de la sécurité a repris en son sein, en juillet 2022, les services de police administrative et de sanction administrative ainsi que ceux en charge des constats d’incivilités." Objectif: mieux définir les stratégies, identifier les lieux et périmètres problématiques, nouer des contacts avec des intervenants du secteur de la propreté en vue d’augmenter l’efficience du travail de terrain et la cohérence des procédures. Et, en définitive, lutter contre le sentiment d’impunité.

Le bourgmestre insiste: la volonté est non seulement de délivrer davantage de PV et de comptes rendus administratifs, mais surtout de les faire aboutir à de réelles sanctions, financières ou alternatives. De ce point de vue, les choses semblent bien parties. Il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année pour savoir si c’est confirmé.

En janvier dernier, le bourgmestre avait fait le point sur le rendement financier des droits à recette créés. Ainsi, les 819 dossiers instruits l’année dernière avaient représenté un total de 154 725 €. Cela équivalait à près de 13 000 € d’amendes par mois. Quant au médiateur des sanctions administratives, il avait été saisi de 120 dossiers sur la même période. Soit 120 citoyens qui se sont vus proposer une médiation plutôt qu’une amende.

Une campagne de promotion de la propreté inédite à Charleroi

Pour améliorer la propreté sur son territoire, la Ville de Charleroi a décidé de renforcer son pilier répression, l’un des trois axes d’une politique qui s’articule aussi autour de la prévention et du nettoiement.

Dans ce cadre, le service répressif a été réorganisé. Un comité de pilotage incivilités définit la stratégie et coordonne les actions de terrain, si bien que jamais la Ville n’a établi autant de procès-verbaux et de comptes rendus administratifs. Pour identifier les auteurs d’infractions, Charleroi a aussi décidé de s’appuyer sur les ressources de l’intercommunale Tibi. L’échevin Mahmut Dogru, en charge de la Propreté, le détaille dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal.

La Ville entend informer l’ensemble de la population quartier par quartier. La première phase de ce plan a été lancée en juin: quatre quartiers ont été ciblés, indique l’échevin. Les gardiens de la paix y ont distribué un courrier de prévention générale rappelant les citoyens à leurs devoirs civiques, comme respecter les jours de collecte pour sortir leurs poubelles, trier leurs déchets, déposer leurs cartons et papiers ainsi que les verres lors des ramassages sélectifs en porte à porte. Au total, 10 000 courriers ont été glissés dans les boîtes aux lettres de Gosselies Centre (3 125), Quatre Bras de Gilly (1 961), Monceau Parc (1 963) et Marcinelle Centre (3 000). "Le choix a été fait de concentrer les efforts sur des quartiers densément peuplés", explique-t-on à son cabinet. "L’opération va se poursuivre sur l’ensemble du territoire, soit 55 quartiers, par phases d’environ 10 000 courriers. Charleroi compte 92 000 foyers, il y aura donc neuf autres phases dans les mois et années à venir."

Pendant l’été, la sensibilisation a été mise en pause. Et à la rentrée, le service propreté a mis le paquet sur la Ville Haute dont les espaces rénovés allaient être inaugurés, ainsi que le nouveau campus. Comme le souligne l’échevin, c’est à son initiative qu’un rappel des services de la Ville et de Tibi en matière de collecte des déchets a été joint à l’envoi des avertissements extraits de rôle pour la taxe déchets de 2023-2024. Tous les chefs de famille de Charleroi l’ont reçu.