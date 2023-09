Charleroi: un très bon bilan estival pour le centre commercial Ville 2

En termes de fréquentation, d’abord: plus de 700 000 clients ont mis les pieds dans Ville 2 pour leurs achats sur les deux mois. Une hausse de plus de 13% par rapport à la même période en 2022. "Un record pour le centre commercial", commente le directeur, Raphaël De Dycker. Une performance qui s’inscrit dans la tendance enregistrée au premier semestre, "avec un record historique de fréquentation en mars, notamment". L’autre donnée positive, peut-être plus encore que la première, c’est le chiffre d’affaires des commerçants qui "a explosé" par rapport à 2022: + 18% pour les soldes (en juillet) et, mieux encore, + 20% en août.

Plusieurs facteurs

Pour la direction, les "nombreuses ouvertures récentes de boutiques témoignent de la dynamique observée sans interruption depuis la sortie de la crise du Covid".

Elle avance, comme autre explication, la météo "sans doute pas étrangère" à l’affluence du cinéma Pathé qui a fait le plein en juillet, en particulier avec le film Barbie. "Nos restaurants ont pu profiter de l’affluence de cinéphiles."

La nouvelle station Electra, avec ses 6 bornes de rechargement rapide pour véhicules électriques, est un autre facteur de succès avancé par la direction de Ville 2.