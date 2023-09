Charleroi: réunis pour un hommage aux victimes marocaines

Ce mardi matin, le bourgmestre Paul Magnette, l’ensemble du Collège communal ainsi que d’autres élus communaux de la majorité et de l’opposition, de même que des élus régionaux, se sont rassemblés sur la place Vauban à Charleroi afin de rendre hommage aux victimes du tremblement de terre survenu dans la nuit de vendredi à samedi. Bien que le nombre de victimes ne soit pas encore définitif, ce sont quelque 3 000 personnes qui ont perdu la vie. Le moment était rendu d’autant plus solennel que l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Luxembourg, Mohammed Ameur, a fait le déplacement.