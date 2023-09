Châtelet: accusé de parricide, Miguel Stennier dit "ne jamais avoir voulu ce qui est arrivé"

L’homme âgé de 27 ans raconte qu’il pratiquait le taekwondo. Il précise qu’il fut d’ailleurs champion d’Europe et de Belgique dans ce sport de combat. Son papa était son professeur, lequel lui imposait un régime draconien afin qu’il soit performant.

À l’âge de 20 ans, Miguel raccrochait son équipement de combattant. "Quand j’ai arrêté, il était déçu", dit-il. D’autant plus qu’il considérait son papa comme son meilleur ami, celui à qui il se confiait. "Je garde un souvenir exceptionnel de lui", déclare-t-il devant ses juges.

À l’époque des faits, Miguel Stennier était séparé de sa compagne, et perdait son temps dans les jeux vidéo. Il n’était pas bien, sous antidépresseurs. Il déclare qu’il ne buvait qu’occasionnellement, le jour des repas de famille. Par contre, il consommait du cannabis, "car cela me calmait".

Sa consommation s’est accentuée, et il finançait l’achat de drogues par le fruit de son travail. Parfois, les fins de mois étaient difficiles et il sollicitait l’aide de ses parents. Toutefois, il prétend qu’il privilégiait sa famille et le bien-être de sa fille à la drogue.

Bagarre avec l’oncle et le père

Le jour des faits, l’oncle et la tante de l’accusé étaient invités chez ses parents. "Roberto était mon oncle préféré, mais il a commencé à faire des remarques, me qualifiant de ‘‘tox’’". Roberto avait un fils, Samuel, décédé d’une overdose à l’âge de 24 ans. Miguel Stennier accusait son oncle et sa tante d’avoir abandonné leur fils, motif de la dispute qui a éclaté le 8 août 2021.

L’accusé, qui se décrit comme nerveux mais pas violent, avait un taux de 1,49 gramme d’alcool par litre de sang. Le ton est monté avec son oncle et puis son père. Il s’est battu avec son père et ils se sont retrouvés au sol.

Il raconte la scène. "Au lieu de nous séparer, mon oncle m’a porté des coups. Après j’ai un trou noir. Quand je me suis relevé, mon père était dans la salle de bains. J’entends mon oncle qui crie dans la rue, je sors et on se menace. Je mets quelques coups dans sa voiture, peut-être avec un couteau. Je voulais qu’il parte, c’est tout". Un témoin a déclaré qu’il avait vu l’accusé sortir avec un couteau dans la main.

Miguel Stennier est rentré chez lui. "Mon père était dans la salle de bains. Il m’a demandé si le couteau, que je tenais dans ma main gauche, était pour lui, en s’avançant vers moi. Je n’arrive pas à expliquer la suite. Je l’ai vu se tenir le cou avec sa main. Je n’ai jamais voulu ce qui est arrivé. Je vis avec cela sur la conscience depuis deux ans, c’est plus dur que la prison".

L’accusé prétend qu’il a tenté de se défendre face à son père qui fonçait vers lui, et qu’il n’avait pas l’intention de le tuer.

Cinq versions différentes

Quand la police est arrivée, Miguel Stennier était couché, en position fœtale, à l’entrée de la maison. Il semblait être en état de choc, selon les témoins.

L’avocat général note que l’accusé a donné cinq versions différentes à la police. "Laquelle se rapproche le plus de la réalité ?", demande-t-il. "La dernière", répond l’accusé. "Et pourquoi n’avez-vous pas porté secours à votre père vous-même ?" L’accusé répond qu’il était en état de choc.

Agressif et menaçant au moment du drame

Les enquêteurs, le juge d’instruction et les médecins légistes sont venus présenter, lundi devant la cour d’assises du Hainaut, leurs devoirs d’enquête dans le cadre du drame.

Les faits se sont déroulés en plusieurs actes: la dispute entre Miguel, son père et son oncle dans la maison, les menaces dans la rue, l’agression mortelle à huis clos et une dernière scène sur la voie publique au moment où la police arrive.

Les scènes sur la voie publique ont été diffusées à l’audience. Miguel Stennier, très calme dans le box des accusés, n’était pas le même homme le 8 août 2021. Il était agressif, grossier, menaçant et criait très fort, proférant des menaces de mort, notamment à l’égard de son père, en tenant un couteau.

Le père et le fils avaient de nombreux sujets de discorde, notamment la drogue. Les disputes étaient fréquentes. Christophe Stennier insistait pour que son fils reprenne le chemin du travail, au lieu de fumer et de jouer aux jeux vidéo.

Son manque d’application dans son rôle de papa agaçait aussi le chef de famille. Les échanges par messages entre Miguel Stennier et la mère de son enfant tendent à prouver qu’il était peu impliqué dans son rôle de père, contrairement à ce qu’il a déclaré lundi lors de l’instruction d’audience.

À 18h33, peu avant le drame, Christophe Stennier a pris son fils en photo. Miguel semblait nerveux et avait les yeux exorbités. Il se trouvait alors autour de la table, en compagnie de ses parents, de son oncle et de sa tante.

"Je reviendrai buter ce fils de..."

Quelques minutes avant le drame, Miguel est filmé par une caméra de surveillance placée dans la ruelle du Curé à Châtelet. Il se dispute verbalement avec son oncle Roberto, lequel prend la fuite avec son épouse. Miguel tient des propos menaçants à l’égard de son oncle. Sa mère lui demande, en criant, de rentrer. Miguel n’obéit pas et annonce qu’il reviendra "dans une demi-heure buter ce fils de…" On comprend qu’il ne parle pas de son oncle, mais de son père. La circonstance aggravante de préméditation n’a toutefois pas été retenue par l’accusation.

Sa maman appelle le 101 et demande d’envoyer la police. Miguel revient et rentre dans la maison. On entend une bagarre, des cris, mais cette partie de la scène, qui se déroule dans la maison, n’est pas filmée.

On entend Miguel crier alors que sa maman raconte aux services de secours que son mari a reçu un coup de couteau entre le cou et l’épaule, qu’il est inconscient et qu’il ne respire plus. Quelques secondes plus tard, l’accusé frappe de toutes ses forces dans la boîte-aux-lettres et crie. Il raconte à un témoin qu’il a "buté" son père.

Quand la police arrive, il est couché devant la maison. Les policiers le maîtrisent. Il crie, il pleure et il est toujours aussi menaçant. Les policiers tentent de le calmer, sa mère aussi, laquelle parle d’un accident et pas d’un acte volontaire.

La thèse accidentelle est présentée par Miguel Stennier dans ses premières déclarations, mais cette thèse est démontée par l’examen médico-légal. Christophe Stennier n’a pas pu s’empaler dans le couteau en chutant, comme l’ont raconté son fils et sa femme. Le coup a été porté de haut en bas, et l’auteur a dû employer une certaine force pour faire entrer la lame, entravée par une partie osseuse.

L’examen toxicologique révèle que père et fils avaient bu de l’alcool. Le fils avait consommé du cannabis en plus. Enfin, l’examen mental confirme que l’accusé est responsable de ses actes.

Le procès reprendra mardi avec les auditions des témoins des faits.