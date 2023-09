Charleroi: un film inspirant pour que moins rime avec mieux

Devant ce constat, certains ont avancé le mot choc "décroissance" qui, pour faire simple, consiste à réduire de façon planifiée et démocratique, la production et la consommation de biens dans les pays riches, afin de réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie. "Aboutir une société plus en harmonie avec le vivant, une société qui favorise la croissance des liens entre les gens plutôt que la surconsommation de biens", complète Pauline Dutron, porte-parole des Amis de la terre, affinant la définition de Timothée Parrique, docteur en économie.

Vaste programme… Face à des réponses (surtout dictées par l’économique) qui, jusqu’ici, ne tiennent guère leurs promesses – par exemple le développement durable -, certains ont, à titre individuel, opté pour la simplicité volontaire. Mais au-delà ? Les Amis de la Terre – une des plus anciennes associations écologistes – dont nombre de membres belges sont très impliqués sur ces thématiques, ont voulu apporter leur pierre à l’édifice, en avançant des pistes permettant de mettre en œuvre une société décroissante, en se basant sur les initiatives de citoyens pratiquant la décroissance.

Inclure tout le monde

Le résultat ? Le film documentaire Moins et mieux – Vers une société post-croissance. "L’idée remonte à 2019. Elle fait suite à un meeting Présent simple , consacré à la simplicité volontaire. On voulait une dimension collective à cette démarche individuelle. En 2021, on a lancé un crowdfunding pour lancer la réalisation du film, confiée à Rino Noviello, un de nos membres très actifs, qui s’investit aussi dans l’Ecocentre Oasis, à Quaregnon, qui met en œuvre la permaculture", poursuit Pauline Dutron.

Le cinéaste est parti à la rencontre de ceux qui, en Belgique, mettent en pratique la décroissance, de manière théorique ou pratico-pratique. Il s’agit aussi bien de personnes en lien avec le vivant, de low-tech (en opposition au high-tech), d’entrepreneuriat, que de témoignages et d’initiatives de personnes en situation précaire qui, elles aussi, remettent en question de dogme de la croissance. "La société de post-croissance veut inclure tout le monde", commente Pauline Dutron, qui insiste sur le partenariat de l’organisation Luttes Solidarités Travail. Le film explore l’imaginaire et la construction d’un projet de société basé sur la simplicité et la sobriété, la solidarité, la soutenabilité et le bien-être.

Déjà projeté en avant-première à plusieurs reprises, le docu le sera à nouveau ce soir à Charleroi, au Quai 10 (salle Côté Parc), rue de Montigny 58, à 19 h 30. La projection sera suivie d’un débat avec le réalisateur. Pour être assuré d’un siège, mieux vaut s’inscrire au 081 39 06 39 ou par courriel: pauline (a)amisdelaterre.be. Mais même les non-inscrits sont les bienvenus. D’autres avant-premières sont programmées dès le 24-09 à Ath, Louvain-la-Neuve, Mons, Jemappes, Ixelles et Florennes (16-11).