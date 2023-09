Charleroi: hommage public aux victimes du séisme au Maroc

Le séisme qui a dévasté toute une partie du Maroc, faisant près de 2 500 morts et autant de blessés selon les derniers bilans, a sans surprise ému la communauté marocaine de Charleroi. Mais aussi les autorités communales, qui indiquent qu’un hommage public sera rendu aux victimes sur la place Vauban (ex-Charles II) ce mardi 12 septembre à 10 heures du matin. "La Ville de Charleroi affirme toute sa solidarité et présente ses sincères condoléances au peuple Marocain et particulièrement aux familles des victimes, tout en souhaitant les meilleures suites possibles aux blessé.e.s. De nombreux Carolos sont d’origine marocaine, nous souhaitons également leur dire tout notre soutien", écrit l’autorité communale dans un communiqué de presse, en invitant tous les Carolos qui le désirent à se joindre à l’hommage.