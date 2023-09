Un homme écope de 6 ans de prison pour avoir tenté de tuer sa compagne

En un an et demi de relation avec Émilie, Mohammed lui a asséné des coups de poing et de pied à trois reprises et tenté de mettre fin à ses jours via une tentative de meurtre. C’est ce qu’a décidé le tribunal correctionnel de Charleroi, ce jeudi après-midi, en condamnant l’homme violent à une peine de 6 ans de prison ferme.