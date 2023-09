Malgré le risque, il a préféré rouler comme un Fangio à Montignies-sur-Sambre

Pas encore de leçon

"Sachant qu’il allait avoir des ennuis", Salvatore a roulé à contresens et a enchaîné les excès de vitesse. Pour la défense, les deux peines de prison prononcées par défaut contre l’opposant et sa première incarcération lui ont servi de leçon. Un sursis probatoire est dès lors proposé à la place, pour encadrer les deux problématiques de Salvatore: les stupéfiants et les faits de roulage en l’absence d’un permis de conduire. Bonne nouvelle, le jeune homme confie avoir pour projet d’enfin passer son permis.

Pour le parquet, l’optimisme n’est pas partagé. En cause, l’actuel mandat d’arrêt délivré contre Salvatore. "Ce sont exactement les mêmes faits qui lui sont reprochés. Sans oublier les nombreuses condamnations en matière de roulage. Il n’y a toujours pas de leçon tirée", insiste la substitute Puissant en sollicitant la confirmation du précédent jugement sans s’opposer au sursis probatoire proposé par la défense.

Jugement le 21 septembre.