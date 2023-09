Rues, circulations, végétalisation, tout a été revu en profondeur. C’est donc dès demain que se dérouleront, à la fois, l’inauguration et les Fêtes de Wallonie. Du 7 au 10 septembre, la première ville wallonne sera à la fête.

Vendredi 7 septembre

Tout commence le jeudi 7 septembre avec un hommage à William Dunker. La Ville de Charleroi et l’ASBL Quai 10 ont décidé, à l’occasion des Fêtes de Wallonie, de rendre hommage à ce fervent défenseur de la langue wallonne via une diffusion de documentaires d’archive mais également de se remémorer ses plus grands tubes grâce à des interludes musicaux tout au long de la projection.

Le même jour se déroulera aussi la deuxième édition du Relais wallon, seul événement du week-end à prendre place hors du centre-ville. L’ASBL Sport & Tourisme Promotion propose une course relais festive de 4 boucles de 2,5 km par équipes de 4, avec un péket à chaque relais. Le jogging démarrera à 19h au parc Nelson Mandela à Monceau-sur Sambre.

Les 7 et 8 septembre auront lieu également des concerts dans les établissements horeca. Ces événements se dérouleront dans le cadre du Jeudredi rallye organisé par Shop in Charleroi.

Vendredi 8 septembre

La matinée du vendredi 8 septembre, comme chaque année lors des Fêtes de Wallonie, les autorités communales rendront hommage à Jacques Bertrand (place du Bourdon) et à Jules Destrée (boulevard Audent). Ce cortège musical sera accompagné des Géants mais également, cette année, d’élèves de l’école communale Cobaux pour le dépôt de fleurs. Le vendredi 8 septembre sera également marqué par l’un des événements phares: l’inauguration du campus UCharleroi avec l’organisation de visites des bâtiments Zénobe Gramme l’après-midi et, de 19 à 23 h, une soirée DJ. Vendredi a lieu aussi l’inauguration de la station de métro/gare des bus des Beaux-Arts qui changera de nom pour devenir officiellement "Palais".

Samedi 9 septembre

Le samedi 9 septembre sera également riche en activités diverses. Parmi celles-ci, on retrouve dès 9 h 30, au PBA, le festival des langues régionales. Èl Môjo dès Wallons propose une journée dédiée aux langues de Wallonie et un colloque ayant pour thème "Les enfants et le théâtre en langue régionale".

De 12 à 21h le village wallon se posera sur la place du Manège et fera le bonheur des épicuriens qui pourront découvrir, en musique, un village rassemblant une ribambelle de produits de bouche artisanaux de notre région. À 12 h 15 c’est au tour d’un des plats emblématiques de la région que sera portée toute l’attention lors du "vitoulet challenge" qui se déroulera cette année sur la place du Manège. L’inauguration des espaces rénovés est fixée à 17 h 30 et sera suivie d’un cortège populaire et d’une soirée musicale proposée par la RTBF.

Un spectacle son et lumière est au programme à 23h à la place Charles II qui deviendra la place Vauban. Clôture de cette journée d’activité en apothéose avec les Dirty Monitor, artistes carolos mondialement reconnus, qui feront vivre la "nouvelle" place grâce à une performance artistique sur l’Hôtel de Ville.

Dimanche 10 septembre

Les activités se clôtureront le dimanche 10 septembre à 15 h. L’Éden ouvrira ses portes comme chaque année à un spectacle en langue wallonne. Ce dernier conjuguera histoire et bonne humeur avec Les Wallons du Wisconsin. Le Festival aux moules se déroulera du vendredi au dimanche à la place du Manège.

Suite aux fêtes, une attention doit être portée à la mobilité qui sera perturbée. Programme complet et conseils mobilité: https ://www.charleroi.be/actualites/un-nouveau-visage-urbain-pour-sourire-a-la-wallonie