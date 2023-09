A Charleroi, les canisites vont disparaître faute de résultats

Pas le résultat attendu

Dans le dernier bulletin des questions écrites du conseil communal, le conseiller Éric Hufkens (PTB) interroge l’échevin de la Propreté, Mahmut Dogru, sur le manque d’entretien des canisites. La réponse de ce dernier est claire: "Ces équipements n’ont pas amené les résultats attendus. Plus concrètement, ils n’ont pas amélioré la propreté en rue, selon l’échevin. Au contraire, certains ont même attiré des dépôts sauvages. Quant aux distributeurs, ils ont régulièrement été vidés abusivement. Notre règlement général de police sanctionne les incivilités. Comme laisser derrière soi les crottes de son chien. Mais ce type d’incivilité, qui doit être prise sur le fait, est difficile à traquer et tracer. La Ville a ainsi renforcé son équipe d’agents constatateurs et leurs moyens."

La sensibilisation des différents publics est également toujours de mise. "Les distributeurs de sacs, bien qu’alimentés plusieurs fois par semaine mais souvent vides, ont été retirés. Nous partons du principe que tout propriétaire de chien connaît les responsabilités auxquelles il doit s’engager en tant que maître. Tout comme il est évident qu’il doit le nourrir, l’abreuver et le promener sans que la collectivité ait à l’organiser, il est tenu de gérer les excréments de son animal, ce qui lui impose d’acheter des sacs de ramassage."

Face à cette évolution, la Ville va supprimer ses canisites. "Ceux-ci sont ainsi appelés à disparaître dans les périmètres de rénovation urbaine, ainsi que là où des travaux de remise en état s’imposent, indique l’échevin Dogru. La création de deux espaces canins en grand enclos fermés est par ailleurs à l’étude."