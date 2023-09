Sambreville: un motard de 38 ans tué dans une collision à Falisolle

Dimanche vers 16 h 30, une violente et dramatique collision entre une voiture et une moto a fait un mort et un blessé dans le fond de la route de Fosses à Falisolle. L’accident s’est produit devant le restaurant Le Calypso. Une Volkswagen Caddy quittait son stationnement en faisant demi-tour sur la chaussée quand une puissante moto Suzuki 600cc se dirigeant vers Arsimont a fait irruption.