Mettet : l’église Saint-Jean-Baptiste, presque 1 million de réparations en 20 ans

Alors que les budgets de celles-ci sont souvent votés sans faire débat, comme s’il y avait consensus sur le fait que le culte est sacré, Fabien Dethier a recalé les copies des fabriques de Maison-Saint-Gerard, Graux, Mettet et, dans une moindre mesure Devant-les-Bois. Raison ? Elles présentent des budgets à la hausse, de 10 à 30%, alors que Biesmerée et Oret, elles, sont sagement à la baisse. Pour ces 4 fabriques sorties des clous, l’échevin a proposé de prolonger d’un mois le délai d’approbation par le conseil. "Parce que nous voulons les analyser, rencontrer les fabriciens et comprendre les raisons de cette augmentation", dit-il. Dans le contexte inflationniste du moment, tout dépassement reste scruté, et ça vaut aussi pour le culte.

Le conseiller MR Gagliardi suggère au collège de rechercher les économies d’échelle et les synergies, en créant notamment un groupement d’achats dédié au mazout.

Dans le budget communal, le culte pèse 200 000 € en frais de fonctionnement (organiste, personnel d’entretien etc), hors gros investissements sur les murs, repris, eux, dans le budget communal extraordinaire.

Le poinçon est pourri

Dans l’ensemble, le dépassement représente environ 10% de cette somme, soit environ 18 000€. C’est peanuts par rapport au budget communal mais, entend-on, celui-ci ne pourrait pas supporter que tout le monde s’octroie des largesses et dope ainsi son budget de 10%.

Les cultes, ce sont des frais de fonctionnement mais aussi, à côté, de coûteux travaux d’entretien ou de remise en état. Les fabriciens de l’église Saint-Jean-Baptiste de Mettet en savent quelque chose.

Tiens, savez-vous pourquoi Saint-Jean-Baptiste est privée de sa croix et de son coq ? Parce qu’elle cumule les tuiles et essuie les plâtres, au figuré comme au propre. Début 2022, des corniches et moulures s’étaient décrochées. Au début de l’été, le conseil avait déjà validé un chantier de remise en couleur de l’édifice. Une seule couleur, pas deux, pour un montant de 80 000 €.

Jeudi soir, les élus ont donné le feu vert à la réfection du poinçon. Le poinçon ? Il s’agit de cette pièce de bois emblématique, et habillée de zinc, à laquelle la croix et son coq par-dessus sont solidarisés.

Or, il se fait qu’une étude sanitaire de l’édifice, en février dernier, a révélé le mauvais état de ce poinçon. Coût de cette réparation aérienne pour entreprise de toiture spécialisée: 45 000€ HTVA.

Le collège a fait les comptes: depuis le début des années 2000, l’interminable remise en état de l’église de Mettet, qui est tout sauf remarquable, a coûté environ 700 000 €. Avec les derniers chantiers, on approche tout doucement du million.

Ces dépenses ont inspiré des réflexions à l’échevin des Cultes, Franz Coppens, pour qui le montant des investissements dans les églises est déphasé par rapport aux chiffres de la pratique religieuse. Sur le banc de la majorité, tout le monde semble retenir son souffle: chouchou (son sobriquet de campagne) va parler.

Un préambule d’abord: "Il ne faut pas minimiser l’impact social de l’église au milieu du village, ce lieu affectif suscitant un sentiment d’appartenance."

Cependant, ajoute cet ardent défenseur du culte, il n’y a plus que trois prêtres pour desservir ces lieux surdimensionnés. Par conséquent, il faut oser réfléchir à leur reconversion, avec lucidité et professionnalisme. "Comme les fabriques et les communes auront à faire face à des charges plus lourdes, il faudra joindre l’utile à l’agréable. Je voyage, détaille-t-il, et je vois des églises qui sont devenues restaurant, médiathèque, logements, salle d’exposition etc." Silence embarrassé voire gêné. Personne ne souhaite se lancer dans ce débat périlleux et de toute façon hors sujet. Dans cette campagne conservatrice, qu’une église, obligatoirement désacralisée, devienne restaurant, ou accueille des logements, semble encore relever de la science-fiction.