Sambreville: quelle chance pour l’alliance contre le PS de Luperto au pouvoir depuis 1977?

Aujourd’hui, sur les 29 sièges du conseil communal, 20 sont occupés par le parti socialiste. Dans l’opposition, il y a 4 Écolos, 2 ex-Défi, 2 MR et 1 Les Engagés. Par conséquent, la minorité est bien trop faible pour changer la couleur politique de Sambreville et ce, même si les forces s’unissaient. Et de toute façon, ça serait sans les deux ex-DéFi (Monique Félix et Philippe Kerbusch) ni Samuel Barberini (MR&Citoyens) qui continueront leur route politique de leur côté.

Il va donc falloir trouver de nouvelles forces vives aux prochaines élections. Des candidats qui rameutent un max de voix. Le socialiste Olivier Bordon jouera ce rôle. Mais parviendra-t-il à capter autant d’électeurs en étant sur une autre liste que le PS ? Il faudrait alors que le citoyen socialiste fasse un choix entre le PS de Luperto et l’alliance de Bordon. Le PTB, dont la liste est en réflexions, pourrait jouer l’élément perturbateur.

Qui pour récolter des milliers de voix ?

Seul, Olivier Bordon ne peut faire le poids. Il lui faut d’autres colistiers qui ont la cote. Mais les voix de préférence de 2018 des élus de la minorité ne rassurent pas. Si l’ex-premier échevin a capté 3875 voix à la 7e place de liste PS, la tête de liste Écolo, Jean-Luc Révelard, a récolté 425 voix tandis que Leal-Lopez, pour le cdH +, 381. Pour grappiller des sièges à la majorité socialiste, ou récupérer ceux des actuels ex-DéFi ou de Samuel Barberini, il va falloir faire mieux, beaucoup mieux. Les groupes et les personnes qui composent l’alliance devront cartonner au niveau des voix de préférence pour engranger un maximum de sièges. Personne n’aura le droit à l’erreur. Le casting des candidats sera donc crucial à toutes les places.

En bref, si l’alliance veut réussir à faire vaciller le PS sambrevillois, elle devra provoquer un raz-de-marée en changeant les habitudes de vote des Sambrevillois qui ne voient la politique qu’à travers Jean-Charles Luperto et son groupe depuis 2006, date de son premier mandat. Et même si l’actuel mayeur perdait six sièges, il n’est pas dit pour autant qu’il se retrouverait dans la minorité. Il pourrait très bien s’allier à un autre groupe pour maintenir sa majorité. Le problème, c’est que même ce cas de figure ne s’est jamais présenté en 46 ans. Mais qui ne tente rien n’a rien. Et il est clair qu’à Sambreville, pour être aux commandes de la commune à la place du PS, ça doit passer par une union sacrée.

Aux dernières élections de 2018, plusieurs majorités ont été renversées. C’était le cas à La Bruyère où le MR était au pouvoir depuis la fusion des communes. "À chaque fois, il partait avec un allié, commente l’actuel bourgmestre, Yves Depas (PS). Et le jour du résultat des élections, lorsque nous avons connu le nombre de sièges pour le PS, DB et Écolo, nous nous sommes vite réuni. Nous avons décidé de partir ensemble sans connaître les résultats des voix de préférence car le nombre de sièges nous permettait de faire basculer le MR dans la minorité." Il y avait déjà des contacts avant les élections entre les groupes. "Et notre alliance fonctionne toujours, cinq ans plus tard."

À Jemeppe, le groupe JEM (Les Engagés, MR, Écolo et des citoyens) a réussi à obtenir la majorité absolue également. "Nous avons travaillé deux avant les élections, commente la bourgmestre, Stéphanie Thoron (MR). Notre chance, c’était que le PS de Joseph Daussogne s’est scindé en deux: d’une part le groupe PEPS et l’autre, la liste du Mayeur. Nous avions un boulevard devant nous. La preuve: nous avons récolté 16 sièges sur 25." Mais il y avait une différence avec Sambreville: "La majorité était fragile puisque c’était 13 sièges contre 12." Autres différences: Joseph Daussogne n’était plus au sommet de sa forme politique et son PS n’était plus tout-puissant.