Fosses-la-Ville : le parking de la plaine de la Rosière (à 51 places) est opérationnel

D’ailleurs, le nouvel espace dédié à l’automobile, et situé au carrefour des rues des Zolos et Sinton, résulte d’une longue et ambitieuse programmation dite de rénovation urbaine. Les Fossois en attendent beaucoup, tant la Cité des chinels et de saint Feuillen s’échine, de longue date, à se débarrasser de sa réputation de ville étriquée peu attractive à de nouveaux habitants. Et ce alors que ses villages en périphérie sont, eux, plutôt convoités.

La rénovation urbaine, c’est quoi, au juste ? Pour faire simple, c’est une opération (son nom officiel) déclinant un éventail de fiches, sorte de to do list mûrement réfléchie au sein d’une Commission de rénovation urbaine, instituée en 2014 et composée de citoyens et d’élus réinventant la ville en mieux.

En fait, ladite commission entérine la désormais désirable participation citoyenne. Au sein de cette chambre de réflexion et de consultation, les citoyens se réapproprient la ville, comme acteurs de son développement en phase avec le XXIe siècle, coordinateurs, animateurs et relais avec la population.

"La plaine de la Rosière", qui voit l’aboutissement de la "fiche 17" (la dernière en fait), "est bien plus qu’un simple parking", a introduit le bourgmestre de Bilderling dans son discours inaugural.

"C’est une promenade urbaine qui traverse agréablement un espace vert", complète l’échevin Bernard Meuter. En effet, l’Espace Winson, en ce compris la Maison rurale/Espace Jijé, est désormais accessible au départ de ce nouvel espace par un pittoresque raccourci dont l’assise a été bétonnée. Une connexion essentielle qui favorise la mobilité douce.

Le coût de l'aménagement du parking de la rosière approche le million d'€. Mais la Wallonie en a pris à sa charge 80 %. "C'est bien plus qu'un parking" ont souligné les orateurs lors de son inauguration. La Plaine de la Closière, c'est une connexion essentielle, à pied, avec l'Espace Winson. C'est un dépose minute. Une promenade urbaine sur caillebotis de bois se finissant par une passerelle d'observation en surplomb d'une zone humide. ©Entreprise Nonet

Un joli parking à 51 places qui se pique d'un air de parc arboré. ©Entreprise Nonet

Une passerelle d’observation

La plaine de la Rosière, au vu de sa proximité avec l’école Saint-Feuillen, offre surtout une solution de stationnement optimale aux enseignants et aux parents. D’ailleurs, à peine coupé le ruban inaugural, et déjà prise d’assaut le jour de la rentrée. Le parking est en outre équipé d’un dépose-minute (un kiss and ride) facilitant la vie des parents d’élèves et des riverains aux heures d’entrée et de sortie d’école.

Outre les 51 nouvelles places de parking de délestage extra-muros, la plaine de la Rosière se complète d’un élégant sentier ludique, sur caillebotis de bois, se prolongeant par une passerelle d’observation de la nature.

L’aménagement de cette "plaine" urbaine croisant la végétation et le béton a engendré des modifications au niveau des voiries: un renforcement de la sécurité routière dans les rues Sinton et des Zolos, la création d’une zone 30 et la réfection de l’ensemble des trottoirs.

"La Rosière" désigne ce paisible ruisseau dont le frais murmure traverse l’espace public avant de s’évanouir sous un pont de pierres. La création du parking induisait logiquement la remise en valeur du cours d’eau. Un parti pris architectural qui se traduit par l’aménagement d’une zone humide et d’une zone de pelouse afin de stimuler la biodiversité.

Enfin, l’ajout de haies vives et basses achève de verduriser le site, tout en limitant l’impact visuel des voitures.

Parmi les plantations retenues, des saules et des érables accompagnent les piétons lors de leur cheminement.

L’originalité du projet vient du fait que le parking se pique d’un air de parc, modestement certes, mais suffisamment pour paraître bien plus qu’une banale agrégation de voitures à la porte de la ville.

Une invitation originale à l'inauguration figurant un faux ticket de parking. Car l'accès à ce dernier est libre et gratuit. ©Ville de Fosses-la-Ville