Châtelineau: ils ont marché pour leur empereur

Après être allés chercher, samedi, à l’abbaye de Soleilmont, l’image de Notre-Dame de Rome, tenue pour être une très ancienne copie du portrait que saint Luc aurait fait de la Vierge, les marcheurs ont escorté dignement la procession, dimanche.

Soleilmont conserve une tradition fort ancienne à propos de cette image dont l’origine remonte au XVe siècle. Lors d’une épidémie qui décimait la communauté, l’abbesse de l’époque demanda à un parent, honoré de la pourpre romaine, de lui procurer une copie du tableau de Notre-Dame peint par saint Luc et que saint Grégoire de Gand avait fait porter en procession dans Rome afin d’obtenir la fin d’une épidémie de peste.

La demande de l’abbesse fut satisfaite. Et depuis, la vénération de Notre-Dame de Rome est toujours très vive à Châtelineau. Vénération stimulée par les nombreux miracles et bienfaits dont on crédite la Sainte image.

Les festivités ont commencé le samedi par le défilé de la Jeune Garde impériale dans les rues de Châtelineau. À 13 h 30, partant de la rue de la Vallée, la Grande Marche et la Jeune ont pris successivement le départ vers Soleilmont.

Dimanche, après le réveil et l’appel aux officiers, les marcheurs de la Grande Terre se sont retrouvés en l’église Saint-Barthélemy pour la messe militaire célébrée par l’abbé Antoine N’Kasa. À 15 heures, la Jeune et la Grande Marche se sont retrouvées devant le monument aux morts de la Grand-Place d’Arenberg où l’empereur, ses maréchaux, ses généraux et ses officiers ont procédé à un dépôt de fleurs, suivi d’une salve d’honneur.

À 16 heures, la troupe a défilé dans les rues, aux Six Bras, ainsi que dans la rue de Gilly. C’est vers 18 heures que les marcheurs ont effectué un superbe bataillon carré, suivi d’une parade sur la place Wilson où tous ont été reçus par les autorités communales.

Retour à Soleilmont

Lundi dès 8 heures 30, selon la tradition, l’image de Notre-Dame de Rome est repartie vers l’abbaye de Soleilmont. À midi, une messe a eu lieu en la chapelle du couvent et, comme chaque année, les religieuses ont offert un copieux repas aux marcheurs officiers et hommes de troupes. À 14 heures, ils se sont remis en route pour Châtelineau où ont été tirées les dernières salves de cette 64e marche de la Grande Terre.

La marche sort à Châtelineau à la fin du mois d’août depuis 1946. Et comme de coutume, tout s’est très bien déroulé grâce au sérieux des marcheurs castellinois. Ils se sont quittés très tard dans la nuit en se donnant rendez-vous l’année prochaine.