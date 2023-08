Charleroi: des défibrillateurs pour les commerçants et l'horeca?

L’élu, qui exploite un restaurant grec bien connu à Jumet, l’a raconté avec beaucoup d’émotion dans la voix. Un de ses clients a été victime d’un malaise qui a provoqué un arrêt cardiaque. Sans la présence sur place de deux infirmiers qui ont pratiqué une réanimation jusqu’à l’arrivée des secours, la victime aurait perdu la vie.

La scène n’a pas manqué de mettre le personnel et les clients en état de choc. À leur arrivée sur les lieux moins d’un quart d’heure après le malaise, les urgentistes ont demandé si le restaurant disposait d’un défibrillateur. C’est ce qui a amené le questionnement de Nicolas Kramvoussanos.

Recensement en cours

La santé du cœur est une des priorités du service santé de Charleroi et de son échevine de tutelle, Alicia Monard. Comme l’a indiqué sa collègue et première échevine Julie Patte, "un recensement des lieux équipés de défibrillateurs est en cours afin de les géolocaliser sur une carte. En 2024, la Ville, qui a déjà formé son personnel à la “réa cardio” proposera à ses agents un nouveau cycle de formations et de remises à niveau. Et le 25 septembre, à la faveur de la Journée du cœur, des animations et démonstrations d’utilisation des défibrillateurs seront organisées au centre commercial Rive gauche. Les commerçants intéressés et le grand public sont invités à y participer."

Vu le prix d’achat d’un défibrillateur externe automatique (DEA), autour de 1500€ par unité, le conseiller indépendant a suggéré à la majorité communale de réfléchir à un achat groupé. Cela permettrait de réduire le coût de l’investissement. Il a aussi appelé à l’organisation de formations accessibles aux commerçants et aux citoyens.

Des idées à creuser, ce que ne devrait pas manquer de faire l’échevine Monard et son équipe dans les jours et semaines à venir.