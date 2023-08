Motions pro – palestiniennes: foire d’empoigne à gauche

Lors des échanges, majorité et opposition ont convenu de ne plus traiter de sujets en dehors des intérêts directs de Charleroi. Il y a déjà assez de travail avec les dossiers de la Ville pour s’épargner des dépenses d’énergie à s’occuper de sujets relevant d’autres niveaux de pouvoir. Plus d’instrumentalisation de faits étrangers au territoire de la ville de Charleroi. Chiche.