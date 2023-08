Cyberattaque: le CPAS de Charleroi ne paiera pas de rançon

Dès l’arrivée des premiers membres du personnel au matin de l’attaque, le lundi 21 août, le service informatique a désactivé préventivement tous les accès à Internet et aux différentes applications en ligne, afin d’éviter toute propagation de l’infection. "Alors que les autorités judiciaires et politiques étaient informées, nos services ont commencé à travailler au développement de procédures alternatives. L’institution a averti ses agents et communiqué vers l’extérieur", souligne-t-il.

Le secteur des maisons de repos, le département de l’action collective et celui des soins et services à domicile n’ont pas été impactés. Des secrétariats alternatifs sont désormais opérationnels pour chaque service, les nouvelles adresses mail sont disponibles sur le site Internet. Les antennes sociales, la médiation de dettes et la Maison de l’énergie ont été fermées au public le mardi 22 août, mais elles ont pu rouvrir normalement dès le jeudi 24. Au terme de la première semaine, les services n’ont été à l’arrêt que durant 24 heures.

Retour à la normale

Depuis jeudi dernier, le CPAS de Charleroi s’est adapté et fonctionne presque normalement. "La cellule de crise regroupant le comité de direction ainsi que la tutelle politique continuent à se réunir chaque jour à 11h", selon le président. Il s’agit maintenant de finaliser l’analyse de la situation.

La première phase consistant en la gestion de la crise et au bilan complet et détaillé se termine. "Nous sommes aidés par des professionnels, notamment 5 spécialistes en cybersécurité qui sont installés dans nos locaux. Une seconde phase de reconstruction stratégique va pouvoir débuter. Il s’agira de sauver ce qui peut l’être et de reconstruire les capacités des services. Quel que soit le diagnostic final, il faut être conscient que ce travail prendra du temps", prévient Philippe Van Cau.

"Nous avons pu compter sur l’expertise développée par d’autres institutions publiques victimes d’attaques similaires. Au final, retenons que nos services ont repris leurs activités et sont accessibles au public. Quant aux salaires et aux aides financières, ils seront payés en temps et en heure à l’ensemble de nos travailleurs et bénéficiaires."