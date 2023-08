Châtelet: une course-poursuite à l'origine de l'accident

Lundi en fin d’après-midi, un spectaculaire accident a eu lieu entre trois véhicules rue de la Vallée à Châtelineau (Châtelet). La faute à un conducteur qui était poursuivi par la police après ne pas avoir obtempéré aux injonctions policières à Charleroi. Une fois l’accident provoqué, le suspect a été interpellé et menotté. "Il s’avère que le véhicule n’était absolument pas en ordre et on a également découvert une quantité de stupéfiants pour une consommation", détaille Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.