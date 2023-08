Châtelet: pas de nouvelle passerelle avant 2025

Le remplacement de la passerelle qui enjambe la Sambre à Châtelet, entre la rue de la Station pour relier la gare via la rue de la Poste, avait été annoncé pour 2022. Aux dernières nouvelles, piétons et cycliste pourront l’emprunter début 2025. C’est ce qu’on a appris en séance du dernier conseil communal, à la faveur d’une question d’Henri Balland. Le dossier, qui est géré par le SPW (Voies hydrauliques), a pris du retard. Il est en ce moment en phase d’adjudication. "Une fois l’entreprise désignée, ce qui devrait être fait début 2024, il faudra compter un an" , indique-t-on à la Ville de Châtelet. D’ici au début des travaux, la volonté est de laisser praticable l’ouvrage, moyennant la surveillance étroite de son état. L’investissement s’élève à 2,1 millions€: 1 660 000 à charge du SPW, 447 589 de la Ville qui assumera abords et accès. B.W.