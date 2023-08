Charleroi: la Croix-Rouge recherche d’urgence au moins 15 bénévoles

Patrick Leroy, responsable de la cellule volontariat en Hainaut, ajoute: "De plus, la maison Croix-Rouge de Châtelet a rouvert récemment sa boutique de seconde main." Mais d’une façon générale, il observe que si les besoins sont plus criants dans certaines entités, "le turn-over est rapide parmi les bénévoles de la Croix-Rouge, au point d’avoir le sentiment de recruter en permanence".

Les services continuent d’être assurés de façon continue, les salariés pouvant, ponctuellement, donner un coup de main aux bénévoles en cas de besoins importants. Mais la Croix-Rouge du bassin de Charleroi a néanmoins besoin d’urgence d’au moins une quinzaine de bénévoles actifs dans la durée. Et ce pour ses trois maisons et son hub alimentaire.

Pour ce dernier, ce sont des volontaires pour le tri des marchandises et des chauffeurs pour la distribution des vivres, ainsi que d’autres pour le transport du matériel paramédical qui sont recherchés. La maison de Charleroi est en quête de bénévoles pour l’aide alimentaire, l’accueil et l’administration. C’est aussi le cas pour la maison de Jumet où, en plus, le nouveau projet d’aide à la petite enfance, en collaboration avec l’ONE, requiert aussi des bénévoles. Châtelet n’est pas le moindre des demandeurs: "On recherche des volontaires pour distribuer les colis alimentaires, la vestiboutique et la brocante, mais aussi un vice-président qui pourrait soutenir le président et coordonner l’activité des bénévoles."

"Il n’y a pas d’âge pour devenir bénévole, tout le monde est le bienvenu. Pour les chauffeurs, il faut forcément le permis de conduire. Une formation de base et un encadrement sont assurés pour chaque bénévole", indique Naacy Ferroni. Les personnes intéressées sont invitées à participer à la séance d’information qui aura lieu à la maison de la Croix-Rouge de Charleroi, rue du Gouvernement 15, le mardi 6 septembre à 13 h 30.