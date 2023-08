Farciennes: une chambre virtuelle pour la formation des apsirants aides-soignants

L’aide-soignant constitue un maillon essentiel du maintien et du rétablissement de la santé des patients. Comme le rappelle le député provincial Éric Massin, en charge de l’Enseignement supérieur et de promotion sociale du Hainaut à Charleroi, "cette formation débouche sur une certification de qualification. Les aides-soignants exécutent toute une série d’actes logistiques et de soins. À la fin de leur cursus d’une durée de 2 ans, ils sont capables d’effectuer les tâches d’hygiène, de mesurer la tension artérielle, de prendre la température, la glycémie, d’assurer le service des repas, de surveiller les sondes. Relais entre l’équipe médicale, le patient et l’entourage, il a un rôle de soutien moral. Nos formateurs sont issus du milieu de la santé, ils dispensent des cours de déontologie, de soins, de législation, d’aide à la vie journalière, d’éducation à la santé."

Mise en situation

Les cours sont dispensés à raison de 5 jours par semaine avec une après-midi de liberté. Ils attirent un public majoritairement féminin, dans une fourchette d’âge entre 25 et 50 ans. "L’an dernier, nos vingt participants ont tous signé des CDI à l’issue de leurs stages", se félicite la directrice. Son établissement est le seul de la région, avec La Samaritaine, à disposer d’une salle d’autoscopie pour les apprentissages. Il s’agit d’un local aménagé comme une chambre d’hôpital ou de séjour de personne âgée, équipée de caméras et de micros (lire ci-dessous). L’élève est littéralement mis en situation: non seulement, il doit effectuer les actes d’hygiène et de soins qui lui sont imposés, mais il entre aussi en dialogue avec le patient. Son intervention qui est enregistrée en vidéo est diffusée dans la salle de cours voisine où les élèves et le professeur peuvent la suivre en direct, via un tableau interactif.

La réalité virtuelle apporte une dimension supplémentaire à la formation. Comme le souligne le député provincial, "ce dispositif, qui est aussi en place dans deux sections de bac et master infirmier de la haute école Condorcet, poursuit l’idée que les savoirs et la technologie sont étroitement imbriqués dans la didactique des disciplines. " C’est un complément à la pédagogie de base.

"De plus, la gestion d’imprévus permet à l’étudiant de développer des compétences indispensables à l’exercice de son activité", observe la directrice adjointe, Isabelle Platbrood. Les étudiants peuvent revoir leurs séquences d’intervention, réaliser des rapports d’analyse et identifier leurs erreurs, pour améliorer leur pratique et leurs comportements.

Le numérique dans l’apprentissage des métiers de la santé

Inscriptions jusque fin septembre. Infos IPETP-PS, rue du Puits communal 114, à Farciennes, tél.: 071 40 35 32