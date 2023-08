Châtelet: les dossiers de l'hôtel-Dieu, du complexe sportif et du Gouffre progressent

Le montant de la "déconstruction" est évalué à 1 350 000 € TVA comprise. C’est la procédure négociée, sans publication préalable, qui a été arrêtée pour passer le marché. La Ville de Châtelet pouvait prétendre à un maximum de 1 327 000 € de subvention accordée par la Wallonie dans le cadre des SAR (sites à réaménager). La convention proposée par le Service public de Wallonie, approuvée à l’unanimité, est limitée à 1 077 000 €. Pas de quoi inquiéter le collège qui mettra la main au portefeuille pour un complément si nécessaire.

À terme, le site devrait toujours faire place à des logements pour personnes âgées, à l’initiative de la Ville, du Logis châtelettain ou en partenariat. On notera que les plaques de pierre gravées, avec les noms des donateurs de l’ancien hôtel-Dieu, seront intégrées au bâtiment du futur projet.

La deuxième décision importante concerne la rénovation énergétique du complexe sportif de la place Wilson, à Châtelineau. La décision portait sur le recours à un marché conjoint avec l’intercommunale Igretec qui mettra son expertise au service de la Ville. Le budget total des travaux est estimé à 3 760 749 € TVA comprise: la Ville en assumera 3 091 950 €, les subsides wallons couvrant 2 025 891 €. Igretec assumera 646 875 €, surtout en honoraires.

Ces investissements permettront de réaliser des économies substantielles: – 65% sur la facture de gaz, – 6% sur l’électricité (l’éclairage ayant déjà été en bonne partie rénové). Une installation photovoltaïque produira, en plus, 106 000 kWh. Les travaux débuteront en juin 2024 pour s’achever fin 2025.

Troisième gros dossier: l’ancien charbonnage du Gouffre. Plus le n° 10 dont la Ville a dû renoncer à en faire un centre polyvalent faut d’avoir pu racheter le site, mais le n° 7 où elle entend créer un espace public de détente, de loisirs, soucieux de la biodiversité et du passé minier local. Pour cela, elle a pu réorienter son projet initial présenté à la Wallonie dans le cadre de "Sowalfinal 3" vers le nouveau. Le conseil a marqué son accord sur la fiche projet réalisée par Igretec intégrant la sollicitation d’une subvention de 828 503 € sur les 1 121 137 € nécessaires au toilettage et à l’assainissement du site.

On notera encore que le conseil a approuvé le futur nom de la voie qui desservira le Frunpark: rue des Mottards, dans le prolongement de la rue existante portant déjà ce nom désignant aussi le quartier. Les travaux vont bon train sur le site qui mixera commerces, activité biotech et logistique ainsi que logements. Le premier commerce ouvrira ses portes début octobre, les autres d’ici la fin de l’année. Suivront ensuite les autres affectations du site. Au total, 500 personnes y seront employées.