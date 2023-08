Charleroi: vers la saisie immédiate des véhicules bruyants

Début avril, le chef de groupe C + (Les Engagés), Tanguy Luambua, avait abordé le sujet en séance publique. Il avait fait état de l’entrée en vigueur de cette mesure en Flandre, dans la ville de Gand. Sa transposition en droit communal permet à Charleroi de s’aligner dessus.

L’article 76 stipule ainsi que "sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre le bruit, l’intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu’elles sont produites à partir d’un véhicule, dépasser et donc ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l’absence desdites ondes. Les pétarades de véhicules à moteurs sont interdites de même que les accélérations non justifiées par des circonstances exceptionnelles de circulation." Idem pour les crissements de pneus.

Désormais, un PV de police permettra d’opérer la saisie immédiate des véhicules bruyants pour une durée minimum de 72 heures ou aussi longtemps que l’exigera la tranquillité publique. Au terme de ce délai de rigueur, le propriétaire pourra se rendre à l’hôtel de police de Charleroi afin de se faire délivrer une autorisation de restitution de son véhicule.

Cette mesure vise clairement les rodéos urbains, qui constituent une nuisance sonore et un foyer d’insécurité routière. "L’objectif est de mettre fin au tapage et de protéger les usagers de l’espace public", explique Tanguy Luambua. L’entrée en vigueur interviendra endéans les cinq jours suivant l’affichage officiel du règlement modifié. "Ce pourrait donc être déjà la semaine prochaine", se réjouit-il.