Charleroi: quatre nouvelles rénovations d’écoles vont commencer

"Rénover, c’est parce que ça consomme beaucoup d’énergie et que ça nous permet de réaliser des économies, mais c’est aussi dans notre stratégie zéro carbone: les jeunes ont manifesté pour le climat, eh bien on adapte les écoles pour qu’elles soient prêtes à lutter contre le dérèglement climatique."

Quatre chantiers vont bientôt commencer, en cette rentrée 2023-24. L’école de la Digue, à la Ville Basse ; l’école du Phénix, à Dampremy ; l’école du Bois, à Ransart ; et l’école des Chrysalides, à Marchienne-au-Pont ( "peut-être pas tout de suite, mais assez rapidement", précise Desgain). "Suivra un très gros chantier au Tailleny, à Ransart. Mais cette année, on fait les travaux extérieurs, l’école ne commencera que l’année prochaine."

Charleroi réalise deux types de travaux dans les écoles: des embellissements d’un côté, avec la remise en peinture de classes, de salles de gym, la rénovation de sanitaires ou la mise en conformité Afsca de cuisines ; des gros travaux d’isolation d’un autre, "comme mettre un bon pull à l’école, pour vraiment réduire sa consommation d’énergie un maximum et émettre le moins de gaz à effet de serre possible".

Une école victime du dérèglement climatique

Selon Xavier Desgain, le dérèglement climatique a déjà eu raison d’une école: La Duchère, à Montignies-sur-Sambre. Pour rappel, fermée en mars 2023 en raison d’anomalies dans la structure, l’école de la Duchère devra probablement être démolie. Des conteneurs provisoires pourraient être installés pour donner cours sur place.

"On aimerait inscrire la reconstruction de cette école dans le plan de relance, parce qu’il était prévu de la rénover complètement dans Rénowatt, explique l’échevin. C’est la première école qui est victime du dérèglement climatique: les fondations n’étaient pas fringantes, et quand le sol a séché avec les sécheresses, puis s’est mouillé avec les intempéries, puis a reséché et s’est remouillé, ça a fait bouger l’école."