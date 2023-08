Charleroi: Fabrice Jack, une histoire d’amour avec le théâtre

Deux ans après sa première scène, Fabrice Jack se lance dans l’autoproduction théâtrale. Il a monté une comédie de Laurent Ruquier, jamais jouée encore dans la région: "Pourvu qu’il soit heureux" (lire ci-dessous). Il en sera l’un des trois comédiens mais aussi le… producteur, au Poche à Charleroi. Sa rencontre avec le théâtre remonte à l’automne 2021. Et elle a l’allure d’un vaudeville. "A la base, je suis musicien", confie ce batteur amateur, fonctionnaire dans la vie. Et c’est bien à ce titre qu’il est recruté par Eladia Cerrato Sanchez du théâtre royal "La Ruche" à Marcinelle. "À l’époque, elle m’appelle pour me proposer d’intégrer la soirée cabaret. Il faut connaître 25 morceaux et accepter de jouer une courte mise en scène face au public. L’expérience m’a plu à ce point que je lui ai confié mon envie de faire du théâtre", sourit-il. "Deux semaines plus tard, elle me recontacte pour m’offrir le petit rôle dont je rêvais. Il faut remplacer au pied levé un comédien infecté par le covid dans le spectacle “La Cage aux Folles”, que dirige Jérôme Roose, cofondateur de l’Impromptu. Je n’ai qu’une heure pour me décider, car nous sommes jeudi soir et il faut être prêt pour le samedi suivant. Elle me donne le bout de texte que je dois apprendre par cœur, il y a trois entrées en scène. Fabrice Jack accepte de relever le défi, dans des conditions pas simples: C’est une heure avant la levée de rideau que j’ai droit à ma seule et unique répétition. Après le spectacle, le metteur en scène m’interpelle: c’est bien ta première au théâtre, me demande-t-il ? En effet. -Tu devrais continuer. Je vais prendre ça comme un compliment." Trois expériences vont alors s’enchaîner en 2022 et 2023: "Dom Juan", "Vingt mille Lieues sous les mers" puis "La Récompense" à la Ruche, où il joue à nouveau aux côtés de son ami Arnaud Lixon. "Cette fois, je ne fais pas qu’interpréter. Je finance également." Et la suite de la saison est déjà bien remplie: après "Le Dieu du Carnage" du 28 septembre au 01 octobre à la Ruche pour quatre représentations, il y aura la soirée cabaret en novembre à la Ruche, puis "Tout ça ne nous rendra pas Noël" au Poche dans une mise en scène de Sarah Hannecart. Et enfin "Le Prénom" en février à la Ruche. Son ami Arnaud Lixon avec lequel il enchaîne les rôles l’avait prévenu: "Quand on y a goûté, on ne peut plus s’en passer." C’est clair: Fabrice Jack n’est pas prêt d’en avoir fini avec le théâtre.