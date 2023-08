Fosses-la-Ville : une commémoration centenaire au cimetière de Le Roux

Ce dimanche, dans la nécropole militaire de La Belle-Motte, à Le Roux, ils sont nombreux à se souvenir, officiels et citoyens. Quelques roses rouges déposées sur les croix blanches flambent au soleil. À l’orée d’une chaude journée, les hautes cimes de l’écrin végétal frissonnent à peine. Calme vert.

La nécropole ne voit autant de monde qu’une fois par an. Ces mots d’hommage posés au micro, et ces flonflons de musique, qui la sortent de la torpeur de l’été, elle ne les entend qu’une fois aussi.

A priori, la cérémonie commémorative est une copie conforme de celle de 2022. En fait, non. Certes, il y a une palanquée de personnalités qui déposeront des gerbes, des civils qui vont discourir et des militaires qui vont saluer à tout va. Il y a des soldats en tenue d’apparat, des porte-drapeaux et des anciens combattants.

Du nouveau ? Deux choses. Un panneau de bois fait étalage d’une série de cartes postales en noir et blanc montrant le cimetière à ses débuts, quand il n’était encore qu’un modeste jardin du souvenir aux croix de bois, dépourvu d’une clôture digne et d’aménagements nobles. En fait, ces documents sont épinglés dans la lumière pour témoigner du centenaire de l’institution d’une commémoration officielle à la Belle-Motte, avec hymnes nationaux et temps de recueillement. C’est donc depuis 1923 que Le Roux et les communes associées à cette tragédie viennent honorer la mémoire de ces vies gâchées pour rien.

Un sentiment de honte

Dans son allocution, le bourgmestre de Bilderling invite l’assistance à faire un petit effort d’imagination. "C’était le 19 août 1923. Un général français, Passaga, représentant le ministre français de la Guerre, inaugurait ce cimetière en présence d’officiels belges", cadre l’orateur, juste avant de rappeler que le site de la Belle-Motte a d’abord été doux au repos des combattants allemands. Ce n’est qu’après leur rapatriement en Allemagne que la Belle Motte est devenue la sépulture de 4 057 dépouilles françaises, dans des tombes et dans un ossuaire.

La Belle Motte s’est parée de plaques et funéraires pour se souvenir. "Le souvenir permet tout d’abord d’apprendre, poursuit le bourgmestre. Il combat l’indifférence. Il amoindrit les erreurs. Il augmente l’humanité […] Je suis certain que c’était aussi le but recherché par ceux qui ont inauguré ce cimetière. Qu’on se souvienne… qu’on apprenne de nos erreurs, qu’on gagne en humanité." Ce cimetière français de Belgique n’est qu’une perle d’un douloureux collier. Ailleurs, au Japon, il y a Hiroshima. À New-York le mémorial Ground Zero. À Auschwitz (Pologne), ce sanctuaire de l’indicible, symbole de barbarie absolue. "Partout en ces lieux, comme ici à Le Roux, j’ai retrouvé la même paix, le même calme, la même sérénité. On n’a pas envie de rire, on se retient à faire du bruit, tandis qu’y plane un sentiment de honte", achève Gaëtan de Bilderling.

Le second orateur, Denis Mathen, gouverneur de la Province de Namur, questionne le sens de commémorer une si lointaine tragédie. "Quel sens donnons-nous, et donnez-vous, à votre présence dans une nécropole française, à présent officiellement centenaire, perdue au milieu des prés ?", interroge-t-il. Est-ce pour remercier ? Pour entretenir le flambeau de la gratitude à l’endroit de ces jeunes sacrifiés ? En tout cas, pour Denis Mathen, ces commémorations annuelles ne peuvent être convenues ni réduites au prétexte officiel de l’hommage ronronnant des autorités au son des hymnes et du Last Post.

Le gouverneur, lui, propose que ces temps de commémorations, au-delà du nécessaire devoir de mémoire, deviennent des espaces de protestation, contre le simplisme, les poubelles à délation et outils de dénigrement que sont les réseaux sociaux, contre les algorithmes se substituant au libre arbitre etc.

On n’a pas tous les jours 100 ans. Et l’inspiré orateur, pour l’occasion, de faire applaudir tous ces soldats enfouis à l’ombre de ces arbres. Ceux qui sont morts sur la Sambre il y a longtemps. Et ceux qui, aujourd’hui ou demain, vont mourir en Ukraine. Défendre la liberté, un combat décidément intemporel et sans fin.