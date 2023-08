Les semaines qui viennent vont beaucoup occuper l’échevine des Fêtes que je suis, avec les Fêtes de Wallonie et l’inauguration des espaces et lieux rénovés de la Ville haute. Mais l’échevine du Commerce a aussi bien rempli son agenda. Plusieurs événements sont en vue…

Pouvez-vous préciser ?

Nous relançons nos états généraux du commerce dans nos cinq districts urbains, cela débutera par l’Est le 18 septembre en matinée. J’y présenterai la synthèse des actions menées par mon département depuis le début de la mandature, l’état des lieux des projets. Ce sera également l’occasion de me mettre à l’écoute des nouvelles attentes du terrain, à court et à long terme. Ces rencontres vont s’étaler jusqu’en novembre. Le 18 octobre, nous rééditons au Palais des Beaux-Arts la soirée commerce qui s’était tenue l’an dernier aux Ecuries de Charleroi Danse. Et je poursuis mon cycle de rencontres de quartiers: depuis mon entrée en fonction, j’ai été accueillie dans plus de 300 commerces. C’est important pour nourrir et guider notre action !

Quel bilan tirez-vous du nouveau dispositif d’aide à l’expansion commerciale ?

En juin, la Wallonie a mis un terme à ses projets Creashop et Creashop Plus visant à soutenir l’installation de nouveaux commerces. Elle y a substitué le dispositif Objectif Proximité, qui ne s’applique que dans cinq sections de notre ville (Charleroi, Marcinelle, Gosselies, Gilly et Mont-sur-Marchienne). Nous avons décidé en conseil communal d’étendre l’octroi des primes à l’ensemble de notre territoire, dans des périmètres de rénovation urbaine que nous avons prédéfinis et pour certains investissements. La prime a été plafonnée à 6 000 euros, elle ne peut jamais dépasser plus de 60% du total des investissements. Par ailleurs, elle doit être demandée par les porteurs de projet, et fait l’objet d’une évaluation par un jury indépendant.

Elle n’est plus seulement limitée à la création de nouvelles activités…

Non en effet, c’est l’autre nouveauté ! Des commerces existants qui se réinventent peuvent aussi en bénéficier, ce n’était pas le cas avant. Ces aides complémentaires sont octroyées dans le cadre du dispositif communal Go Shop qui élargit Objectif Proximité. Nous les finançons en fonds propres, sans appui régional.

Quel premier bilan peut-on déjà tirer de cette opération ?

Il est très positif. Nous avons adopté le nouveau dispositif fin juin et plusieurs dossiers sont déjà en cours d’élaboration. Un projet à la ville haute sera d’ailleurs examiné début septembre par les membres de notre jury. En résumé, le démarrage est très encourageant. Nous espérons avoir à traiter de nombreuses autres demandes en cette fin d’année, notamment dans le périmètre du nouveau campus de Charleroi-Métropole qui offre un gros potentiel au commerce.

En centre-ville, l’état de la rue de la Montagne reste préoccupant. Il y a de bonnes nouvelles en vue ?

Les choses avancent à petits pas. Vous l’avez constaté: des enseignes s’y sont installées, elles ont pris un risque mais tout se passe plutôt bien. Je pense à Crestani par exemple, ou à des opérateurs Horeca comme le Petit Robert, le restaurant libanais des jardins d’Alep, le resto-snack Ô Nouilles. Il y a d’autres projets privés en cours que nous ne maîtrisons pas. Nous avons appris que des promoteurs voulaient transformer l’ancien corner de Springfield à l’angle du boulevard Audent en food park, avec trois offres de cuisines salée et sucrée.

Quid de l’ancien H&M ?

Selon le propriétaire, une enseigne nationale a manifesté de l’intérêt pour le point de vente, des discussions sont en cours. Je ne peux pas vous en dire davantage, cela est couvert par le secret des négociations.

Il y a aussi les immeubles appartenant à Rocco Marotta, le multipropriétaire de la rue de la Montagne ?

En effet. Nous l’avons déjà rencontré et comptons relancer une invitation dans les semaines à venir. Même si les biens qu’il possède à Charleroi ne représentent que 8% de ses actifs immobiliers locatifs, nous pensons qu’il n’a aucun intérêt à les maintenir vides…

Allez-vous poursuivre l’édition des guides locaux du commerce ?

Bien sûr. Cinq volumes ont déjà été édités, chacun dans un de nos districts: Charleroi intra-ring pour le centre, Gosselies pour le nord, Gilly pour l’Est et nous en avons eu deux pour le sud, Couillet et Mont-sur-Marchienne. Nous préparons Jumet. Dans la foulée viendra celui du district ouest consacré à trois de ses sections: Monceau, Roux et Goutroux. Nous avons de la demande pour les guides locaux du commerce. Notamment dans les salles d’attente des médecins généralistes…

D’où est venue cette idée ?

De notre Bureau du Commerce. L’AMCV (Association de Management du Centre-Ville) qui en a obtenu la concession avait développé un guide local du commerce à Fontaine l’Évêque dans le cadre d’une de ses missions. Elle nous a proposé de transposer l’idée.