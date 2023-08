Une centaine d’emplois en vue à la Sonaca à Gosselies

Dans une réponse écrite au député PS Mourad Sahli, le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus vient de détailler les retombées en termes d’activité et d’investissement pour le site de Gosselies. Et les nouvelles sont excellentes. C’est ainsi que Sonaca devient désormais le fournisseur officiel des volets de bord de fuite de l’Airbus A321XLR, le nouvel appareil monocouloir du géant européen. L’entreprise étend de la sorte son contrat pour la fourniture des bords d’attaque A320 et A350, ce qui va renforcer sa valeur dans la chaîne de valeurs aéronautiques.

On le sait: ce marché va mobiliser trois sites majeurs, dont le siège carolo.

"Selon les infos reçues de la Sonaca, celle-ci devrait créer à Gosselies une centaine d’emplois, indique Willy Borsus. Plus précisément, 65 opérateurs directs, 25 postes liés à l’encadrement des opérateurs et à l’inspection et 10 ingénieurs pour l’industrialisation du produit."

C’est donc ce site qui bénéficiera le plus largement de l’embauche, la création de 160 emplois ayant été évoquée au total pour le "contrat du siècle".

En termes d’investissement, 12,6 millions d’euros sont prévus sur le sol wallon via la construction d’un bâtiment de 2 000 mètres carrés, l’acquisition d’une machine de détourage/perçage et l’acquisition d’une machine d’usinage mécanique, a encore précisé le ministre, sans donner d’échéance sur la concrétisation.