Charleroi : Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration a triplé en 20 ans

"Nous en étions à 3 046 bénéficiaires en 2002, pour un chiffre de 8 607 en décembre dernier. Trois fois plus ou presque."

À la lecture des statistiques, on peut constater une stabilisation de 2002 à 2006, et même un très léger recul entre 2002 et 2005. Il s’agit d’années de relative stabilité économique qui se sont traduites par un gel de l’évolution. Les quatre années suivantes (de 2007 à 2010), le nombre d’ayant droit au RI est reparti à la hausse: de 3513 à 5418, soit une progression de plus de 54%. "Cette augmentation peut être corrélée à la crise financière puis économique de 2008. Comme à chaque crise, il faut également compter sur un effet retard, car les personnes arrivent au CPAS quand elles sont en bout d’autres droits (comme les allocations de chômage par exemple.) C’est ainsi qu’après l’explosion de 2008, où l’on est passé de 3513 à 4234 bénéficiaires, les années 2009 et 2010 ont continué à connaître des progressions", dit-il.

Un nouveau palier va se marquer jusqu’en 2014. L’entrée en vigueur des mesures d’exclusion du chômage intervient un an plus tard. On passera alors de 5 341 bénéficiaires en décembre 2014 à 5 827 en janvier 2015 (plus de 500 en un mois !). "Ce changement de législation a amené un nouveau contingent régulier de personnes exclues vers le CPAS. Cette mesure sera ensuite permanente et c’est ainsi que l’on va voir des centaines de jeunes passer directement des études au statut de bénéficiaire du revenu d’intégration", observe Philippe Van Cauwenberghe. Les allocations d’attente leur ont été supprimées. Et ce n’est pas le seul phénomène émergent qui touchera les moins de 25 ans (lire ci-dessous).

Le plus haut pic en avril 2021

De 2016 à 2019, les exclusions du chômage ont fait progresser les chiffres de 500 chaque année environ, pour passer le seuil des 8 000 en décembre 2019 et atteindre 8 049. En 2020, le monde entre dans l’épidémie de Covid qui amène encore un autre public vers les CPAS. L’augmentation est du même ordre, ce qui va faire monter la courbe à son pic le plus haut: 8 749 bénéficiaires en avril 2021. En février dernier, on en était à 8 685. La prévision pour décembre 2023 est de 8 711.

Le président du CPAS le rappelle: le revenu d’intégration est octroyé dans des conditions fixées par la loi de 1976. Et la loi fixe en son article 1er l’obligation de constater l’état de besoin. "Quand il est établi, nous devons aider les personnes. C’est le fameux filet de protection sociale", poursuit Philippe Van Cauwenberghe. Selon lui, les CPAS sont dotés de budgets qui peuvent paraître importants, mais c’est surtout la part qui incombe aux pouvoirs locaux, donc aux communes, qui ne cesse de croître. "Avec une prise en charge de 70 à 75% de leurs dépenses d’aide sociale en moyenne par le fédéral, les CPAS et les communes courent à la catastrophe dans un contexte où le nombre de bénéficiaires est en constante augmentation, en particulier certaines catégories telles que les jeunes de moins de 25 ans, les personnes sans domicile fixe ou encore les familles monoparentales, ajoute-t-il. Il est urgent de repenser le financement. Dans notre ville, le manque à gagner représente un montant de 32,5 millions pour 2023, sur un peu plus de 124,6 millions. On ne peut continuer comme ça !"