Quel bilan tirez-vous de votre action politique à Charleroi ?

L’opposition nous donne évidemment des coudées plus franches que les partenaires du PS au sein de la majorité. On peut d’ailleurs souvent percevoir un malaise, que ce soit de la part de C + ou d’Écolo par rapport à certains dossiers. Nous avons choisi de mener une opposition constructive, même si l’exécutif de Paul Magnette nous donne régulièrement des bâtons pour se faire battre.

Le MR a participé à la précédente majorité communale. Il a approuvé certaines décisions qui impactent le fonctionnement et l’état de la ville aujourd’hui…

En tout cas, je constate que l’élan donné par l’ancienne tripartite est complètement brisé depuis 2018. La mobilité est catastrophique, l’insécurité, ou le sentiment d’insécurité, a gagné du terrain, la propreté de l’espace public ne s’améliore pas. Notre campagne sera axée sur ces trois thèmes, avec celui de l’attractivité comme sujet transversal. Si on veut attirer de nouveaux habitants à Charleroi, il faut améliorer la mobilité, la sécurité et la propreté.

Quelle solution préconisez-vous ? Toutes les villes sont confrontées à une montée de l’insécurité…

J’invite notre majorité à s’inspirer de ce qu’a fait la Commune de Mechelen dans le nord du pays, où le contrôle social et le contrôle policier ont été renforcés dans le cadre d’un accord avec le parquet. Je ne parviens pas à comprendre comment notre bourgmestre, qui est aussi le président du premier parti de Wallonie, est incapable d’y arriver.

Et pour la mobilité et la propreté ?

Nous le dénonçons avec force: le parking payant généralisé dans l’intra-ring est contre-productif. Qui a encore envie de venir faire ses courses à Charleroi centre-ville dans ces conditions ? Nous pensons qu’il faut le maintenir dans les quartiers à forte densité commerciale comme le boulevard Tirou, mais dans des zones résidentielles cela n’a aucun sens ! Quant à la propreté, il faut renforcer le service des sanctions communales, lui donner les moyens humains et budgétaires de fonctionner. La prévention ne marche pas sans répression ! Cette politique du laisser-faire est typiquement socialiste. On veut ne pas sanctionner les gens, mais les dégâts sont considérables…

Avez-vous des chiffres sur l’activité politique de votre groupe au conseil communal ?

Je les ai préparés ! Depuis le début de cette année, 36% des questions écrites et orales, interpellations et inscriptions de points à l’ordre du jour émanaient du MR. Et nous en sommes à 26% depuis le début de la mandature. Notre parti est et reste le moteur principal de débats. Nous essayons de nous montrer constructifs. Mais cela peut faire mal. Quand, par exemple, je critique la façon dont les subsides sont répartis entre les acteurs du sport, de la culture ou de l’action sociale, je conçois que cela ne plaise pas au bourgmestre ou à l’échevin des Sports Chaïbaï qui privilégient le saupoudrage. Je pense qu’il y a moyen de faire les choses autrement.

Par exemple ?

Nous avons un terrain inoccupé en centre-ville, celui de l’ancien hôpital civil. Pourquoi ne pas en faire un parc ceint par une piste d’athlétisme qui pourrait servir aux élèves des 14 écoles de l’intra-ring carolo et du nouveau campus ?