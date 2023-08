La balade du dimanche à vélo à Jemeppe, c’est avec Julien

"Jemeppe à vélo". Il n’y a pas plus précis et limpide comme titre de groupe sur les réseaux sociaux. Depuis quatre ans, Julien Lepas invite les Jemeppois, et tous ceux qui le souhaitent, à enfourcher leur vélo et partir à la découverte des rues de Jemeppe-sur-Sambre. Le rendez-vous est fixé chaque dimanche à 14h. "De temps en temps, nous sortons aussi des frontières communales", sourit le Jemeppois de 43 ans. Il y a deux ans, il a repris la gestion de ce groupe sur Facebook. "Au départ, durant la crise sanitaire, une habitante a souhaité reprendre le vélo. Elle a alors lancé une invitation Facebook aux Jemeppois pour l’accompagner et ne pas rouler seule. La première année, nous avons réalisé une dizaine de balades." C’est ensuite Julien qui a repris le flambeau et l’organisation des parcours. "Tous les départs s’organisent depuis un village jemeppois: Jemeppe, Moustier, Ham, Mornimont… J’essaie de proposer des trajets différents en traversant les frontières communales." Julien Lepas propose, chaque week-end, des itinéraires différents. "Ce dimanche (NDLR: lisez hier) , nous ferons un trajet en respectant les points nœuds. Il s’agit en fait d’un parcours de routes peu fréquentées par les automobilistes. Nous partons de la place de Jemeppe vers la ferme de Goyet, la place de Moustier, Spy, Onoz, Balâtre pour rentrer ensuite au point de départ. C’est un trajet idéal tant pour les familles que pour celles et ceux qui veulent reprendre le sport."