Sombreffe : le conseiller DéFI Marc Laloux réattaque la majorité à propos d’un cas d’école remontant à août 2022

Le dossier est un brin abracadabrantesque voire clocher-merle, sans être gravissime non plus dans la mesure où elle a permis à Sombreffe de confier sans délai les rênes de la seconde école à une directrice. Rappelons la genèse de ce casus belli d’école entre une majorité et une minorité qui entend enquiquiner la première. C’est de bonne guerre mais ce n’est pas aussi le meilleur côté de la politique.

La scission de l’établissement scolaire est effective depuis la rentrée scolaire de 2022.

De quoi s’agit-il ? Vu le nombre d’enfants inscrits, Sombreffe avait obtenu de la Fédération Wallonie-Bruxelles la création d’une seconde école. Désormais, Tongrinne a la sienne. Boignée et Ligny ont la leur. Mais, qui dit nouvelle école dit nouveau directeur. En l’occurrence, une nouvelle directrice. Si le fond du dossier est limpide, et souhaitable, la nomination de la seconde directrice pose problème à Marc Laloux au regard de la législation.

"Ça me glace le sang !"

Pour ouvrir une école, un collège doit disposer d’une sorte de matricule. Sombreffe a pu récupérer le numéro dormant d’une école de Courcelles, qui a fermé. Un passage obligé, le nombre d’écoles ne pouvant augmenter.

Premier écueil: "Le point aurait dû être soumis par le Collège au conseil communal, qui est le pouvoir organisateur des écoles, pour approbation, ce qui n’a pas été fait". Et Marc Laloux de conclure que le collège de Sombreffe a agi sans titre ni droit pour demander ce matricule à Courcelles.

Le recours en annulation qu’il a introduit auprès du ministre wallon de tutelle a cependant été rejeté. Un rejet qui incite Marc Laloux à fouiller tous azimuts dans ce dossier. "Et ce que j’ai découvert me glace le sang au regard de l’état de droit dans lequel nous sommes censés vivre", écrit-il. La séance du 29 août 2022 achève de le convaincre que se trame une entourloupe. Ce soir-là, c’est en effet le conseiller de la majorité Gagiolli qui dépose le point, en urgence, en lieu et place du collège. Marc Laloux l’affirme: ce M. Gagiolli a été "l’homme de paille du collège". Sa démonstration ? Courcelles a libéré son matricule le 22 août. Or, le conseil de Sombreffe est convoqué le 29 et, comme par hasard, le 23 août, le conseiller dépose son point supplémentaire. "Le collège, lui, ne peut plus introduire un point 7 jours avant le conseil. Par contre, un conseiller, lui, peut déposer un point dans un délai de 5 jours. Lui, il est dans les temps." C’est donc un délai trop court de deux jours qui a fait entrer en scène le gentil conseiller Gagiolli. Mais, affirme le conseiller DéFI, l’urgence invoquée ne peut davantage tenir, "un conseil s’étant tenu le 25 juillet 2022 à Sombreffe. Les délais étaient donc suffisants tant du côté de Sombreffe que de Courcelles."

Au vu de cet imbroglio, le conseiller Laloux dégaine un nouveau recours en annulation contre la délibération, cette fois de Courcelles, du 22 août 2022.

Trahi par la machine

En réponse, la Commune affirme que la délibération soumise au vote du 29 août 2022 a bien été rédigée par le conseiller Gagiolli et donc que les services communaux n’y ont pas pris part. "Impossible au vu de la complexité du dossier", réplique Laloux. Et d’envoyer un nouveau Scud dans le jardin de la majorité: "Les subventions accordées à Sombreffe pour engager ce directeur l’ont peut-être été sur base d’un “faux” puisque l’auteur de la délibération n’est pas celui qui est censé l’être", martèle-t-il. Finalement, c’est l’historique du cheminement de ce dossier, et son insertion dans le système avec la date, l’auteur et le libellé de l’opération, qui vend la mèche. Le libellé exact étant: "Point conseil communal créé depuis un point collège communal". Oups, voilà la preuve écrite noir sur blanc livrée par l’informatique, et le collège trahi par la machine.

C’en est trop pour l’élu Laloux pour qui la coupe est pleine après de précédents dossiers ayant prétendument pris des libertés avec la légalité (les dossiers du poulailler, de la Ferme d’En Bas etc.). En fait, sans cette astuce du recours à l’un de ses conseillers, le collège aurait dû reconvoquer un conseil. Mais il n’aurait sans doute pas pu mettre sur orbite cette seconde directrice. C’est bien sûr tout bénéfice pour Sombreffe, sur le fond. C’est mieux d’avoir un directeur que pas. Oui, mais… "C’est la manière, nous devons respecter la loi, et ça commence à bien faire à Sombreffe", tempête Laloux. Bon, ce n’est pas pour rien que l’élu DéFI est contrôleur ONSS. Opiniâtre, il entend livrer ses conclusions au procureur du Roi de Namur. Dura lex, sed lex.