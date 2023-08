Sart-Eustache : une Saint-Roch Douchée, mais féminisée

Fin juin, le progressiste comité de la marche St-Roch de Sart-Eustache avait décidé de mettre un terme à une discrimination désuète, de moins en moins défendable: une femme ayant atteint l’âge de 25 ans devait s’éclipser du cortège. Il n’y avait pas de possibilité de reprendre du galon dans un peloton masculin. Bigrement injuste, cette impossibilité d’être repêchée pour continuer à profiter d’un esprit de camaraderie coulé dans un rituel mâtiné de piété populaire.

Donc, depuis cet appel du pied, on s’attend évidemment à en rencontrer. Mais, comme le costume du soldat les a en quelque sorte invisibilisées, on redouble d’attention.

On dévisage la soldatesque pour extraire les joues imberbes du lot des moustaches et des barbes mal taillées. On traque l’infime détail de féminité dans les yeux et dans l’expression générale du visage, une indéfinissable douceur, une lueur, un trait fin.

"Nous en avons deux chez les sapeurs", indique l’adjudant de la compagnie, Didier Mottet. Deux autres chez les grenadiers. Et encore deux dernières à porter la révolution du genre chez les zouaves. C’est clairement une grande première, à l’exception du fait que les musiciennes ont toujours eu le privilège d’endosser avant l’heure le costume du voltigeur.

On recueille plic-ploc leurs impressions. Toutes louent un sens de l’accueil sans chichis, à bras ouverts, une ambiance bon enfant que le protocole n’étouffe pas. Toutes reviendront. "Inoubliable, on resigne…"

Julie Hansenne et Mandy Boumans, de vivandière à Gourdinne (Walcourt) à grenadière à Sart-Eustache. "Une expérience inoubliable, on resigne pour l'an prochain", s'exclament-elles. ©Pierre Wiame

Anne-Sophie Lizin et Delphine Dauby. Ces deux habitantes d'Hymiée (Gerpinnes), où toute présence féminine dans le cortège de la Sainte-Rolende est exclue, ont profité de l'ouverture de places de femmes-soldats au sein de la marche Saint-Roch pour vivre cette aventure folklorique de l'intérieur. Toutes deux ont été séduites par l'ouverture d'esprit du comité de la marche et l'accueil chaleureux qu'elles ont reçu. ©Pierre Wiame

En tout, six femmes, dont deux dans le peloton des zouaves, ont répondu à l'appel du comité de la marche Saint-Roch. En juin, ce dernier avait adapté son règlement à l'esprit du temps, lequel souhaite mettre fin à toutes les discriminations fondées sur le genre. ©Pierre Wiame

A l’invitation du tambour-major

Les deux sapeurs au féminin sont originaires d’Hymiée (Gerpinnes), patrie de sainte Rolende. Une sainte femme du VIIIe siècle dont les femmes de 2023, en raison d’un article du règlement de la marche d’Hymiée, le 42, ne sont pas encore autorisées à rejoindre l’escorte armée. C’est écrit noir sur blanc et même déclamé lors du cassage du verre: "Toute personne de sexe féminin ne peut intégrer les rangs." Point. Circulez. Donc, ni cantinières ni vivandières. Hymiée se retranche derrière la tradition, à laquelle on ne peut pas déroger. "Erroné puisque, jusqu’au début des années 80, les petites filles pouvaient marcher", argumente Delphine Dauby. Soit. Pour elle, la Saint-Roch de Sart-Eustache la ramène à son enfance. "Comme je ne pouvais plus marcher à Hymiée, je suis venue à Sart-Eustache en 1981, l’année de la renaissance de la marche, avec mon papa. J’avais 2 ans", se souvient-elle.

Le comité sart-eustachois n’a pas qu’ouvert des places aux femmes, il a lancé des invitations afin que des candidates osent étrenner cette nouvelle ère. C’est ainsi que Delphine Dauby, 44 ans, a été invitée par le tambour-major en personne, Nicolas Poulain. "Sans lui, je ne serais pas venue. C’est une fête de village, je ne voulais pas prendre une place revenant prioritairement à une femme de Sart-Eustache", raconte-t-elle. Elle a convaincu des connaissances à la suivre dans cette aventure, une amie, Anne-Sophie Lizin, et même 3 fervents serviteurs, Xavier, Christophe et Martial, qui se sont enrôlés en soutien à la révolution en marche. "Ce qui est gai dans les marches, c’est la ferveur, et je la retrouve pleinement ici. Le discours d’accueil est inclusif. Visiteurs, bénévoles, marcheurs, tout le monde est bienveillant et reconnu."

De vivandière à grenadière

Militant pour mettre fin à ce sexisme d’arrière-garde, et faire avancer la réflexion par le dialogue, Delphine Dauby a créé le collectif "Femmes en marche". Une victoire ? En 2024, pour la Sainte-Rolende, Gougnies (Gerpinnes) a décidé de vivre avec son temps et d’ouvrir un peloton de femmes, assure la quadragénaire. Reste à convaincre Gerpinnes et Hymiée.

Anne-Sophie Lizin porte le tablier et la hache du sapeur pour soutenir la démarche du comité local. Ensuite, "par envie de découvrir et vivre pour la première fois une marche de l’intérieur". Elle aussi loue l’accueil hyper-chaleureux de tout le monde à leur égard: "Ça va vraiment au-delà de l’accueil que j’attendais."

Les deux grenadières, elles, Julie Hansenne et Mandy Boumans, qui marchent vivandières au sein des zouaves de Gourdinne (Walcourt), sont montées en grade grâce à l’ouverture d’esprit de la Marche Saint-Roch. Dans leur costume à épaulettes, elles ont déchargé un fusil. Les deux trentenaires sont aussi là par relation. Il se trouve que la fille du capitaine des grenadiers est leur voisine, ça a aidé à casser la glace. Comble de l’ironie, ce sont des civils qui les ont gentiment chambrées.

Au sein des zouaves, Arielle Uyttebroek, d’Hélécine, dont les beaux-parents ont vécu à Sart-Eustache, se réjouit aussi de pouvoir goûter au déguisement du costume, aux couleurs, aux bruits, et à la franche camaraderie moussant d’une effusion houblonnée. Quant à sa jeune comparse à culotte bouffante, elle a même eu l’honneur de porter Saint-Roch.

En tout cas, toutes se rappelleront longtemps que, l’année de leur joyeuse entrée dans les rangs, et surtout le dimanche 6 août de l’an de grâce 2023, il a plu, et plu encore, comme vache qui pisse.

Après la bénédiction des armes à l'église, la marche Saint-Roch a procédé à la remise des médailles, sous des tombereaux de nuages menaçants. ©Pierre Wiame

Le bourgmestre Gaëtan de Bilderling et l'échevin Etienne Drèze ont épinglé les médailles sur les vestes des costumes. ©Pierre Wiame