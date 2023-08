À Charleroi, le secteur hôtelier est épargné par le désastre météorologique

Le secteur hôtelier est l’un des moteurs du tourisme. À Charleroi Metropole, il occupe plus de 400 emplois directs, rappelle Maxime Hardy qui a repris fin mai l’échevinat du Tourisme et des Finances. Cela génère toute une activité indirecte: transport, restauration, visites de musée ou d’attractions. L’hôtellerie rapporte aussi de l’argent au trésor communal, une moyenne de 50 000 € par an. Deux bonnes raisons pour aller à la rencontre des professionnels du secteur actifs sur le territoire comme l’a fait l’échevin ce mardi. "La bonne nouvelle, c’est que la météo désastreuse de l’été n’a pas mis à mal la fréquentation des hôtels", se félicite-t-il. Au contraire: les taux d’occupation des chambres sont excellents. Ils tournent autour des 75%, avec un pic à 90% pour l’un des cinq gros opérateurs rencontrés (Van der Valk Gosselies, Ibis de Fleurus et Charleroi centre, Novotel et Aero 44). Dans le tourisme, la saison avait démarré sur des chapeaux de roue. À Charleroi Métropole, la météo désastreuse de la deuxième quinzaine de juillet et de la première semaine d’août n’a heureusement pas trop plombé le nombre de nuitées. "On reste sur la tendance des cinq dernières années, soit quelque 350 000 ." L’aéroport demeure un gros pourvoyeur de clients, avec ses 8 millions de passagers. "Mais nous avons d’autres ressources: le tourisme d’affaires, les tournages de films, les événements comme la commémoration de la catastrophe du Cazier le 8 août 56 en ce moment. Sans oublier les festivals: Scène sur Sambre a programmé des artistes qui vont attirer beaucoup de monde. Gims et Dadju sont à l’affiche de l’édition 2023, ce sont les auteurs compositeurs interprètes de musique les plus populaires des charts francophones."